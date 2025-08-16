Se complica la situación en algunos incendios forestales de León con «un comportamiento explosivo» Cuatro heridos de la UME y deccenas de localidades confinadas han sido otras de las notas negativas de una intensa jornada de lucha contra el fuego

El día «se ha ido complicando de forma importante». La situación en León cada día es más desesperante. Lejos de mejorar los incendios activos, se reactivan los que ya estaban controlados mientras el operativo sigue luchando sin cesar. Las previsiones no eran buenas. El tiempo amenazaba que iba a complicar la tarde y «lo ha hecho de forma importante», así lo ha explicado el delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia, Eduardo Diego, quien ha explicado que los incendios tienen un comportamiento «explosivo», como recoge Leonoticias.

«Lo que nos dicen todos los técnicos es que el comportamiento de estos incendios es un comportamiento explosivo, es decir, que al final la combinación de fuertes vientos con una baja humedad, unas altas temperaturas y el calentamiento del propio ambiente hace un comportamiento explosivo», he explicado Diego. Este es el caso del incendio forestal del Barniedo de la Reina que amenaza el Parque Regional de Riaño y Mampodre. El fuego permanecía controlado, pero «una pavesa ha saltado una cantidad de metros importante y cuando se ha querido atender la zona con una brigada se ha complicado».

Esta situación ha complicado la tarde y motivado el desalojo de Portilla de la Reina y «el trabajar fundamentalmente en la defensa del pueblo». Esta noche, se va a trabajar en la defensa de Llánaves de la Reina y a primera hora se actuará de forma importante con medios aéreos para «intentar aventajar al fuego». En esta zona, se está trabajando y es importante que lo digamos en la evacuación de unas 200 personas que están en el refugio de Collado Hermoso se va a a proceder es con un operativo, buscando una ruta segura, bajarlas con la colaboración en este caso de la Guardia Civil.

Los incendios de León

Yeres/Llamas de Cabrera se ha tenido alguna reproducción en Pombriego, pero con pequeñas islas dentro dentro de la zona quemada, se entiende que forma parte de lo normal este tipo de incendios. Ha evolucionado en la zona de Odollo hacia Castrillo de Cabrera. También se está bajando trabajando en la zona del Morredero donde se ha complicado a última hora obligando a evacuar tres pueblos.

En el de Orallo van las situaciones mejor.

El de Fasgar se ha complicado a última hora de la tarde, ya no va hacía Saliente, el fuego ha dado la vuelta y se ha ido de nuevo hacia la zona de Fasgar, hacia Murias y se está trabajando en esa en esa zona.

El de Anllares del Sil va mejor. El frente se ha alejado de Valdeprado,se creía que podía superar el arroyo, pero no lo ha hecho, con lo cual se está mejor en ese sentido.

El de Castrocalbón la situación es buena, pero todavía no se va a decidir el realojo de las poblaciones que quedan, fundamentalmente, «porque estamos viendo que dentro del perímetro hay reproducciones». «Sé que mucha gente ha vuelto a los pueblos, pero nosotros no podemos correr riesgos y hasta que no tengamos la certeza de que es seguro volver», aseguró el delegado de la Junta en León.

La Uña también tiene un incendio cerca del Parque Regional y la evolución ha sido positiva y está en fase de estabilización.

El de Paradiña, «hace 48 horas que no teníamos problemas, esta misma tarde se ha reproducido y hemos tenido problemas y es donde hemos tenido en este caso que evacuar».

Nuevos desalojos

Hay un total de 15 localidades desalojadas, concretamente este viernes han sido 435 vecinos y quedan en estos momentos 3.014 personas desalojadas. Hay un total de once poblaciones desalojados en Castrocalbón, a ello hay que añadir del incendio de Fasgar que se ha procedido al desalojo de de Salientes. En el incendio de Barniedo de la Reina se ha desalojado este viernes Portilla de la Reina, cuyo vecinos serán acogidos en Boca de Huérgano y se mantiene confinada Llánaves de de la Reina. En el incendio de Paradilla, uno de los que más se ha complicado en esta jornada, han desalojado esta Pobladura de Somoza y Paradiña, los dos de del municipio de Villafranca del Bierzo.

El incendio de Yeres/Llamas es otro de los que se ha ido complicando a lo largo que pasaba la tarde, lo que ha provocado que a última hora de la jornada se hayan desalojado Bouzas y Peñalba de Santiago ya que el fuego ha cruzado la carretera del Morredero.

En la zona del sur de la provincia, la buena evolución del fuego de Castrocalbón ha permitidos que las comarcas de Jamuz y Valdería hayan podido volver a sus casas.

Carreteras cortadas

En cuanto a carreteras, está cortada la N-621 desde Barniedo hasta Llánaves de la Reina.También cortado la LE-164 desde Pombriego a Llamas de Cabrera, la LE-7311 desde Odollo, la LE-5228 en la subida al Morredero y la LE-2703 desde Portilla de la Reina a Santa María de Valdeón.

Heridos en Odollo

El delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia leonesa, Eduardo Diego, ha recordado tras el Cecopi de este viernes a última hora que hay cuatro militares de la UME heridos en la lucha contra el incendio de Odollo, aunque evolucionan de manera positiva. Uno de los militares ya ha sido dado de alta, dos de ellos tienen heridas leves y el tercero se está evaluando su situación pero no reviste gravedad.Este último tiene quemaduras en un 9% de su cuerpo y después de la valoración por parte de cirugía y de traumatología será trasladado al Hospital de la Reina y luego posteriormente a Madrid, que es donde él reside.

Precaución ante los incendios

La Subdelegación del Gobierno en León recuerda a la población que, especialmente en estos días de vacaciones y altas temperaturas, es importante extremar la precaución y seguir las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El subdelegado, Héctor Alaiz Moretón, ha insistido en que se evite el baño en pantanos o embalses donde la Guardia Civil alerta de peligro, ya que los medios aéreos que combaten los incendios forestales necesitan utilizar esas masas de agua. Se recomienda, en su lugar, acudir a áreas fluviales habilitadas para el baño.

Asimismo, se pide a la ciudadanía que no acceda a zonas de montaña. Mañana, el GREIM de Sabero acompañará a las personas que se encuentran en el refugio de Collado Jermoso, actualmente confinadas por prevención. Aunque el incendio no llegará a esa zona, el riesgo en el monte sigue siendo elevado y se desaconseja cualquier desplazamiento.