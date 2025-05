Confirmada la prisión permanente revisable y 25 años de cárcel al asesino de Paloma e India en Valladolid

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 14 de mayo 2025, 14:56 Comenta Compartir

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha confirmado íntegramente la sentencia que condena a David M.L. por el asesinato de su pareja, Paloma, y de la hija de esta, India, de tan solo 8 años, a las que mató brutalmente la madrugada del 23 de enero de 2023 en la vivienda que compartían en el Paseo de Zorrilla, en Valladolid.

La resolución judicial, que ya ha sido notificada a las partes, aún admite recurso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por infracción de ley o quebrantamiento de forma.

Durante la vista celebrada el 6 de mayo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL desestimó los argumentos presentados por la defensa del condenado y validó en su totalidad el fallo anterior dictado por la Audiencia Provincial de Valladolid. La condena: 25 años de prisión por el asesinato de Paloma, y prisión permanente revisable por el crimen de la menor.

La defensa lo calificaba de homicidios

La defensa sostenía que los hechos no debían calificarse como asesinatos, sino como homicidios, al no existir, según argumentaba, ni alevosía ni ensañamiento. Alegaron que el acusado actuó bajo los efectos del alcohol y las drogas, y que esa circunstancia debería haberse considerado una eximente incompleta, algo que —insisten— no pudo comprobarse clínicamente, ya que no se le realizaron análisis toxicológicos tras su detención.

También cuestionaban la posibilidad de determinar con certeza cuál de las múltiples puñaladas causó la muerte de las víctimas, especialmente en el caso de Paloma, lo que a su juicio excluye el ensañamiento. Su recurso solicitaba que la pena por la muerte de la madre se redujera a 12 años de cárcel y la de la niña a 13, sin aplicación de la prisión permanente revisable.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares y la popular, representada por la Asociación Clara Campoamor, solicitaron el mantenimiento íntegro de la condena, al considerar probado que el acusado actuó con extrema violencia y con intención deliberada de matar.

Los hechos

Los hechos que llevaron a esta condena conmocionaron a la opinión pública. Según el veredicto del jurado popular, David M.L. se presentó en el domicilio tras haber pasado la tarde bebiendo. Al serle negada la entrada por Paloma, comenzó una discusión que terminó en tragedia. En la cocina, armado con un cuchillo de grandes dimensiones, la atacó de forma salvaje, asestándole hasta 15 puñaladas mortales, muchas de ellas mientras ya yacía en el suelo. La autopsia reveló un total de 27 heridas, incluyendo cortes, hematomas y signos de asfixia.

India, que presenció parte de la agresión, intentó pedir ayuda con el teléfono móvil de su madre. Fue entonces cuando el acusado la interceptó y le asestó cinco cuchilladas: una en la cabeza que resultó letal al atravesar el cráneo, tres en la espalda y otra en el pecho.

El jurado declaró a David M.L. culpable por unanimidad el pasado 19 de diciembre de 2024. La ratificación de esta sentencia por el TSJ de Castilla y León confirma la gravedad de los hechos y cierra, al menos judicialmente, un capítulo de enorme impacto social y humano.