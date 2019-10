El PP no contempla cierres de consultorios y critica la «confusión» que genera el anuncio El portavoz autonomico de Sanidad del PP, Alejandro Vázquez (izq), junto con el portavoz del grupo parlamentario popular, Raúl de la Hoz, el pasado mes de mayo. / Eduardo Margareto-ICAL Alejandro Vázquez, portavoz popular de Sanidad, afirma desconocer el plan y recuerda a Cs que debe consensuarlo con todos ARTURO POSADA Valladolid Martes, 8 octubre 2019, 07:13

El PP se desmarcó este lunes del globo sonda lanzado el sábado desde la Consejería de Sanidad (en manos de Ciudadanos) para reordenar la atención sanitaria en los pueblos de Castilla y León. En su comunicación inicial, el plan contemplaba cerrar consultorios rurales, transportar a los pacientes a centros de referencia agrupados, dejar en manos de enfermeros la atención que ofrecen los médicos y atender consultas por teléfono.

«No tengo evidencia de que haya ningún plan», señaló ayer Alejandro Vázquez, portavoz de Sanidad del grupo popular en las Cortes. «Hay líneas de trabajo en varios asuntos y entre ellos figura la ordenación de la atención primaria. Un tema de este calado debe ser consensuado con las fuerzas políticas, especialmente con la fuerza política que acompaña a Ciudadanos en el Gobierno [PP], pero también con profesionales, colegios profesionales, organizaciones sindicales, alcaldes... Supongo que todo eso se sustanciará cuando tengan cerrado el plan y después de que reciban la opinión del Partido Popular, una vez que nos lo presenten».

El anuncio lo efectuó el pasado sábado el director general de Planificación y Asistencia Sanitaria, Alfonso Montero, en declaraciones a la Agencia Ical. Montero ocupa el cargo desde abril de 2017, cuando el consejero de Sanidad era Antonio María Sáez Aguado (PP) y continúa esta legislatura como director general con Verónica Casado al frente, en una consejería que ahora gestiona Ciudadanos.

«El anuncio genera confusión, revuelo e incertidumbre:No es lo mejor para un trabajo de este tipo», criticó Alejandro Vázquez.

El portavoz de Sanidad popular en las Cortes recordó que «el PP no contempla el cierre de consultorios locales». «La consejera de Sanidad, en las declaraciones que ha hecho en las Cortes, no ha hablado para nada de cerrarlos. Ella es la que ha estado en la comisión de Sanidad y, en la comparecencia programática del 5 de septiembre, dijo taxativamente que no se iban a cerrar consultorios locales. Yo voy a creer a la consejería de Sanidad», añadió.

La polémica por el anuncio realizado el sábado por el director general de Planificación y Asistencia Sanitaria ahonda en un asunto en el que PP y Ciudadanos, ahora socios de gobierno en la Junta, chocaron estrepitosamente durante la campaña electoral.

«Buscad las declaraciones del candidato de Ciudadanos [Francisco Igea]», apuntó Alfonso Fernández Mañueco en un mitin el pasado 22 de mayo. «Dice que hay que eliminar 3.200 consultorios médicos en Castilla y León. Esa es la realidad. Fusionar es un eufemismo. Quieren eliminarlos, quieren que haya personas de primera y de segunda. Y yo digo: no lo vamos a consentir», declaró el entonces candidato del PP y hoy presidente de la Junta.

En el debate electoral del día anterior (21 de mayo), Mañueco ya había acusado a Igea (hoy vicepresidente en la Junta) de querer suprimir los consultorios rurales y «eliminar municipios». «Usted tiene un compromiso cero con el mundo rural, señor Igea», le criticó Mañueco. El líder de Ciudadanos argumentó que «esos 3.000 centros no dan salud». «Son consultorios sin internet, sin dotación, sin capacidad de resolución, sin ecógrafo... Ustedes confunden el ladrillo con los servicios, confunden los consultorios con los servicios. Cuando se ponen a hacer política, hacen hospitales para las constructoras. Necesitamos una gestión más eficaz. Ustedes no saben nada», dijo Igea.

Consejo de Gobierno

Ahora, el PP recuerda que la reordenación sanitaria «es un asunto transversal y de importancia capital para la comunidad» y que «no se puede entender que no pase por el Consejo de Gobierno», en referencia a la imposibilidad que Ciudadanos lo ponga en marcha sin el visto bueno del presidente Mañueco. «El PP no está por el cierre de consultorios locales», insistió Alejandro Vázquez. «Y creo también firmemente en lo que ha dicho la consejera de Sanidad en las Cortes, que es el lugar donde, con todo el respeto a la prensa, se representa a los ciudadanos de Castilla y León. Allí manifestó claramente que ella no va a cerrar los consultorios locales. En cuanto nos llamen y nos expliquen el plan, podré hacer una valoración. De momento, no lo conozco».