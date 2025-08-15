BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Incendio en la frontera de Galicia y Castilla y León en la localidad zamorana de Castromil. ICAL

Cuatro de los heridos por el fuego continúan en situación crítica

Una quinta mujer sigue en estado grave y el herido trasladado al Hospital Universitario de Getafe permanece estable dentro de la gravedad, con una evolución positiva en las últimas horas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 15 de agosto 2025, 11:51

La situación de los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid por las quemaduras generadas en los incendios forestales de estos días en Castilla y León, cuatro de ellos en estado crítico, continúa sin cambios clínicos significativos con respecto al parte emitido ayer.

Así, y tal y como informa la Consejería de Sanidad en un comunicado, el varón de 36 años que sufre el 50 por ciento de su superficie corporal quemada continúa en estado crítico, como la mujer de 56 años con el 48 por ciento del cuerpo quemado, el varón de 64 años que tiene el 35 por ciento de la superficie corporal quemada y el varón de 80 años con el 15 por ciento de su cuerpo quemado. Tampoco existe evolución en la mujer de 77 años que sufrió quemaduras en el 10 por ciento de su cuerpo.

Por el contrario, y por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informó que permanece estable dentro de la gravedad, con evolución positiva en las últimas horas.

