El desesperado 'hit' del verano contra los topillos en Tierra de Campos Los Amigos de Cascón de la Nava crean una canción que denuncia la plaga de roedores RICARDO SÁNCHEZ RICO Palencia Martes, 23 julio 2019, 08:32

Jesús Nalda Sáez, como vocalista; su hijo Jesús Nalda de los Mozos, a la guitarra; José Manuel Puertas, a la batería, y Alberto Moro, al bajo, han creado un improvisado grupo musical que, con el nombre de Amigos de Cascón de la Nava, en apenas dos días han compuesto el que parece un desesperado 'hit' del verano, 'Los Topillos'. 'El negro no puede' ya tenía su carga de lamento, que el pobre estaba en la cama y ni un dedo se le movía, por más que la negra pusiera todo lo que podía. Pero 'Los Topillos' es un S. O. S. que ni el de ABBA, una llamada de auxilio a las administraciones y responsables políticos para que pongan solución a esa plaga de topillos que azota a Tierra de Campos.

«Tanto como prometieron/que esto no iba a pasar/con la plaga de topillos/iban, iban a acabar», es el comienzo de una canción protesta muy alejada de aquellas de Víctor Jara o Luis Eduardo Aute, pero con una denuncia muy clara: los miles de topillos que asolan la provincia y las consecuencias de sus acciones.

«Y echaron el veneno/y dijeron que ya está/y mataron a quinientos/y vinieron muchos más/Por quemar unos rastrojos/en la tierra de Julián (el padre de uno de los componentes del grupo, que tiene tierras/échame un par de años preso/que ahora se pueden quemar», prosigue la letra de los Amigos de Cascón de la Nava, que entre frase y frase, lanzan sus 'puyitas' a los políticos.

«Y llenáronlo de topos/que me comen los 'sembraos'/ya están los ecologistas/un poco acojonados/La diputada (Carolina Valbuena) ha dicho que no/que ellos no tienen la culpa/que la orden viene de la Junta/que en esto no mandan ná/Mentiras, mentiras verás/no hay nadie que diga una verdad», cantan los Amigos de Cascón de la Nava, que señalan que la canción la compuso Jesús Nalda Sáez en el año 2007, cuando la anterior plaga de topillos, y con unos arreglos la han colgado ahora en YouTube.

«Todo el año llevo esperando/a poder ir a cazar/ y ahora con la tularemia/lo he tenido que dejar/Dicen que ya no hay remedio/que no se puede hacer ná/Y ahora los cangrejos, no se pueden ni tocar/Adonde, adonde vas JJ (Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura)/pues ven con nosotros a regar», concluye la canción de los Amigos de Cascón de la Nava, que tiene un mensaje claro.