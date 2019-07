Los grupos parlamentarios de Castilla y León se suben un 10% la asignación que perciben Reunión de la Mesa de las Cortes, este miércoles / Dos Santos-Ical Solo el PSOE se ha opuesto a la propuesta del PP para recuperar los porcentajes rebajados desde 2010 por procurador y formación ARTURO POSADA Valladolid Miércoles, 3 julio 2019, 14:13

Los grupos de las Cortes de Castilla y León verán incrementado este año en un 10% el dinero que reciben por cada procurador y así como el que les corresponde como formación parlamentaria. Así lo han acordado este martes en la Mesa todos los partidos que forman el parlamento autonómico, a excepción del PSOE, que se ha opuesto a la medida. La iniciativa ha partido del PP y, además de la subida del 10% para 2019, contempla aumentar la cuantía otro 8% en 2020, un 4% en 2021 y un 2% en 2022. Las asignaciones bajaron en esos mismos porcentajes desde 2010 por la crisis y ahora se recuperarán.

«Así empieza el gobierno de la regeneración y la transparencia. Con una comparecencia para presentar el acuerdo de gobierno sin preguntas y con la queja del Colegio de Periodistas de Castilla y León, y las dos únicas decisiones que han tomado Ciudadanos y el Partido Popular: repartirse los sillones y subirse los sueldos», ha criticado Luis Tudanca, portavoz del grupo socialista. «Han decidido subir un 10% la asignación a los grupos parlamentarios en las Cortes, subir los sueldos de los procuradores. Ya hemos sido noticia por la decisión del alcalde de Villaquilambre, del PP y apoyado por Ciudadanos, que decidió subirse el sueldo al máximo. Son cosas de la nueva política. El PP sube las asignaciones y los sueldos porque ya se les han acabado los tiempos de Bárcenas y la caja B», ha añadido Tudanca.

El PP, por su parte, ha explicado a través de Raúl de la Hoz que esta propuesta, aceptada por todos los grupos salvo el PSOE, «implica una pequeña subida» para «volver a una situación lógica preexistente». «En la legislatura pasada, año 2015, la situación económica no era la misma en Castilla y León. Lo que planteamos es que las actividad actual de las Cortes, y también de los grupos, se adecuen a las necesidades actuales de la sociedad. Nuestro Parlamento tiene cosas más avanzadas que otros, pero también algunas más atrasadas. Estas Cortes son uno de los parlamentos de nuestro país donde menor retribución perciben los grupos parlamentarios y es uno de los parlamentos con menos presupuesto, en términos absolutos y relativos».

Esta misma idea la ha defendido Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos y próximo vicepresidente del gobierno conjunto con el PP en la Junta. «Es una propuesta del Partido Popular de acuerdo con el Grupo Mixto. No nos hemos opuesto porque el Parlamento de Castilla y León es uno de los parlamentos con menores retribuciones».

Pablo Fernández, líder regional de Podemos, ha defendido que es lógico que el Grupo Mixto disponga de más recursos en esta legislatura por su situación «peculiar» (está integrado por dos procuradores de Podemos, uno de la UPL, uno de Vox y uno de Por Ávila). «Tenemos pocos medios para desempeñar con dignidad nuestra labor parlamentaria. Todo lo que sea que el Grupo Mixto tenga algo más de recursos, nos parece bien. Ahora, dicho esto, traslado lo mismo que he dicho en la Junta de Portavoces. No estoy de acuerdo en que el Grupo Mixto, integrado por cuatro partidos, haga que el Partido Popular tenga también que ingresar más. Esta propuesta viene del PP, que está de vacas flacas y ha perdido muchos procuradores. Lo que quieren es tener más recursos. Yo quiero que el Grupo Mixto tenga más ingresos, pero que eso no pase por que también los tenga el PP. En esta casa todo va a funcionar por el ordeno y mando de PP y Ciudadanos».