Igea acusa a Tudanca de «chantajear a los ciudadanos de Castilla y León» Francisco Igea en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno / el Norte El portavoz de la Junta afea al secretario socialista «amenazar con cortar la financiación si no hacen presidente a su candidato» SONIA ANDRINO Valladolid Jueves, 29 agosto 2019, 13:27

Para Francisco Igea, portavoz de la Junta de Castilla y León, resulta «incomprensible, sorprendente e indignante» que Luis Tudanca «dé por bueno, justifique y explique que se tiene sometida a la comunidad a un chantaje a cambio de que se acepte la investidura de un presidente» y ha insistido en que el líder de la oposición «chantajea a los ciudadanos de la comunidad» y les «amenaza con cortar la financiación si no hacen presidente a su candidato».

De esta forma ha respondido el portavoz del Gobierno regional a la invitación de Tudanca, tanto al Partido Popular como a Ciudadanos, de abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez para garantizar que así habría un nuevo Gobierno en España y se posibilitaría la llegada de las entregas a cuenta que ha solicitado el Ejecutivo autonómico. «Le digo que si quiere 400 millones (que es lo que ha calculado la Junta que debe llegar a Castilla y León) lo que tiene que hacer es hacer presidente a mi candidato. Eso un chantaje puro», ha insistido Igea que entiende que el líder socialista «pone por delante el interés de su partido al del ciudadano de Castilla y León. Estamos entrando en una fase sorprendente», ha sentenciado.

Reunirse con las Clarisas

El líder de Ciudadanos en la comunidad ha lamentado además que el candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se esté dedicando a «confeccionar su programa electoral, después de las elecciones» en lugar de reunirse para «buscar la mayoría parlamentaria» que necesita con la que desbloquear la situación «que es su obligación» y ha ironizado sobre la ronda de contactos al advertir que «solo le falta reunirse con las Clarisas».

En este sentido, Igea ha extendido también las críticas a los ministros del Gobierno que han visitado esta semana la comunidad y que, según la Junta, no han cursado ningún tipo de invitación a los consejeros del ramo para que les acompañaran en sus visitas. «Vienen sin respetar el mínimo decoro institucional», ha lamentado antes de concluir que «en estas últimas semanas, el PSOE y sus portavoces no se han caracterizado por el decoro en sus declaraciones».

Financiación

Toda esta crítica al Partido Socialista se encierra tras la solicitud que le hizo hace unos días por carta, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al Gobierno central de los 440 millones de euros que tendrían que llegar a la comunidad por el concepto de entregas a cuentas y recaudación del IVA. Según Igea, la ausencia de estos ingresos impide nuevas inversiones, aunque en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno no ha detallado ninguna. «No serán posibles si no conseguimos una mayor financiación», ha explicado, aunque insiste en que la Administración regional trabaja para «mantener la calidad de los servicios con esfuerzo». En este sentido ha pedido que «el Gobierno cumpla y no se oculte detrás de inexistentes informes de la Abogacía del Estado» que entiende, además, que son utilizados de forma partidista y no en función de los intereses del país.

Respuesta a Óscar Puente

El portavoz y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha respondido también a las declaraciones hechas por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en las que tildó al consejero de Regeneración, Transparencia y Ordenación del Territorio de «ser un lastre para la comunidad».

Sobre esto, Igea ha comentado que «se alegraba de que Puente hubiese vuelto ya de sus largas vacaciones» y no tenía nada más que decir sobre «un señor que se hace fotos en paños menores con campeones de boxeo».