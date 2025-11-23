La Junta abre una consulta al sector tecnológico para diseñar un sistema de ordeño innovador para el ovino de Castilla y León La Consejería de Agricultura impulsa una iniciativa de Compra Pública de Innovación con una jornada el 28 de noviembre para avanzar en nuevas soluciones tecnológicas aplicadas al ovino lechero

BC Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:08 Comenta Compartir

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural puso en marcha una consulta preliminar al mercado del proyecto ARISTECH. Esta iniciativa de Compra Pública de Innovación, realizada a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, está orientada a identificar ideas y capacidades que permitan desarrollar un sistema de ordeño innovador, automatizado y adaptado al sector ovino lechero. Así lo ha comunicado la Junta a través de un comunicado.

La medida forma parte del Plan del Ovino y Caprino que impulsa el Ejecutivo autonómico, cuyo objetivo es «modernizar y fortalecer» estos sectores estratégicos para la economía agroganadera de la Comunidad. El plan contempla diversas actuaciones orientadas a la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la incorporación de nuevas tecnologías en las explotaciones.

Castilla y León es la principal productora de leche de oveja de España, con el 52,7 por ciento del total nacional, y líder en la elaboración de quesos, responsable de uno de cada tres quesos producidos en el país. «Este liderazgo supone una oportunidad estratégica para impulsar la modernización de las explotaciones y avanzar en soluciones tecnológicas que contribuyan a reforzar la competitividad del sector», comentó el Gobierno regional a la agencia Ical.

Innovación al servicio del ovino lechero

El proyecto ARISTECH persigue el desarrollo de soluciones que permitan automatizar el proceso de ordeño mediante sistemas de apoyo que faciliten la colocación automatizada de pezoneras y la organización eficiente del trabajo en la sala de ordeño. También se valorará la integración de tecnologías basadas en inteligencia artificial para optimizar la planificación de tareas y la incorporación de sistemas de monitorización individual de la producción y del estado de salud del animal.

Estas líneas de trabajo sitúan a Castilla y León a la vanguardia de la innovación aplicada al ámbito agroganadero y refuerzan el compromiso de la Junta con la transformación tecnológica del medio rural.

Proceso abierto

La consulta preliminar al mercado constituye la primera fase del proceso de la compra pública de innovación. Su finalidad es abrir un diálogo con empresas tecnológicas, centros de investigación y universidades para conocer las posibilidades reales del mercado y orientar la futura licitación de soluciones innovadoras.

Para presentar los detalles del proyecto, ITACyL celebrará una jornada de lanzamiento el 28 de noviembre, a las 11 horas, en formato virtual. Allí se explicarán los requisitos funcionales del reto y las condiciones de participación. El plazo para recibir propuestas permanecerá abierto durante un mes a partir de la publicación oficial de la convocatoria.

Con esta iniciativa, la Junta «reafirma su compromiso» con la innovación y con el desarrollo tecnológico del sector agroganadero, «promoviendo herramientas que permitan mejorar la eficiencia en las explotaciones y consolidar la posición de liderazgo de la comunidad en el ámbito del ovino lechero».