Imagen de archivo de una escuela infantil. BC

La Junta adapta un colegio de un pueblo de Zamora para acoger alumnos de 0 a 3 años

La intervención ha contado con un presupuesto que ha superado los 65.000 euros para reorganizar los espacios del centro y dotarlos de equipamiento

BC

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:40

La consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha llevado a cabo este verano las intervenciones necesarias para acoger a niños de 0 a 3 años en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Ignacio Sardá' de Carbajales de Alba, en Zamora, cuyo resultado final ha visitado el director general de Centros e Infraestructuras, José Miguel Sáez. Se trata de una obra por importe de 54.330 euros para reorganizar los espacios del centro.

Durante el curso 2025-2026, el colegio cuenta con tres unidades y un total de 24 escolares matriculados, 5 de ellos en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años). Está situado en la localidad de Carbajales de Alba y acoge alumnado tanto del propio municipio como de otras localidades del entorno -Domez de Alba, Losacino, Vegalatrave, Losacio, Muga de Alba, Marquiz de Alba, Olmillos de Castro, Losilla, Santa Eufemia del Barco y Manzanal del Barco-.

En concreto, el nuevo aula se ha ubicado en el espacio que anteriormente ocupaba el gimnasio, mientras que este se ha trasladado a la antigua biblioteca. A su vez, se ha habilitado un nuevo espacio como zona flexible de aprendizaje, en el que se ha instalado una biblioteca renovada y actualizada, adaptada a las necesidades pedagógicas actuales.

Las obras de adecuación del aula han incluido la reforma integral de los aseos para su adaptación al alumnado de 0 a 3 años, la bajada de techos, la renovación de la carpintería, la instalación de nuevo suelo y pintura, así como la incorporación de radiadores, luminarias y equipamiento específico para esta etapa educativa. Asimismo, se ha realizado una inversión en equipamiento de 11.000 euros.

