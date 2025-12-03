BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Castilla y León convocó este año 38 millones de euros para financiar estas acciones. BC

La Junta ampliará en diez millones la convocatoria de programas mixtos de empleo ante su alta demanda

La ampliación permitirá financiar más de 240 proyectos en Castilla y León, de los que el 85 por ciento serán gestionados por entidades locales

Burgos

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:06

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, visitó este miércoles, 3 de diciembre, en Aranda de Duero los programas mixtos de formación y empleo que realiza el Ayuntamiento con la colaboración económica del ECyL, y anunció que la Junta ampliará en diez millones de euros la convocatoria regional para atender la totalidad de solicitudes que cumplan los requisitos. El municipio ribereño cuenta con el mayor número de talleres de la provincia y es el único que mantiene uno de orientación turística.

García recorrió la bodega de las Ánimas, donde los alumnos del itinerario 'Aranda gestión turística sostenible 3' realizan prácticas y visitas guiadas, y destacó «el compromiso con el empleo» del Consistorio, al que agradeció su implicación. «Este programa es el único de toda la provincia centrado en ese objetivo, así que enhorabuena y muchas gracias», señaló.

La consejera explicó que Castilla y León convocó este año 38 millones de euros para financiar estas acciones, pero «dada la cantidad de demanda y el éxito de estos programas vamos a ampliarlo en 10 millones más». Según indicó, esta dotación permitirá impulsar más de 240 proyectos en la Comunidad, de los que el 85 por ciento serán gestionados por entidades locales. «Unos 40 millones aproximadamente irán dirigidos a las entidades locales y los ocho millones restantes, a organizaciones sin ánimo de lucro», detalló.

García subrayó que estos programas permiten formación en sectores clave y un contrato laboral financiado por la Junta, lo que «aumenta la empleabilidad de los participantes y refuerza servicios públicos municipales». En el caso de Aranda, recordó que además del ámbito turístico, el Ayuntamiento seguirá apostando por la formación para el empleo en las áreas de albañilería, fontanería, repoblación forestal y servicios sociosanitarios, con resultados visibles como mejoras urbanas o servicios prestados en el Centro de Mayores de Santa Catalina.

La titular de Empleo adelantó también que Aranda ha solicitado cuatro nuevos programas, cuya resolución está prevista «antes de Navidad», con ejecución en 2026. «Son unos programas que tienen un resultado muy visible por parte de los vecinos y no me queda otra que felicitar y agradecer esa colaboración del Ayuntamiento, en la que vamos a seguir trabajando juntos», concluyó.

