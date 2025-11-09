BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Reunión de representantes de varias formaciones municipalistas de Castilla y León. BC

El movimiento municipalista presentará candidaturas en seis provincias para las elecciones autonómicas

Una veintena de representantes de agrupaciones municipalistas de Ávila, Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora participan en una jornada de trabajo en Monzón de Campos

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:12

Comenta

Una veintena de representantes de agrupaciones municipalistas de Ávila, Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora han participado en una jornada de trabajo en Monzón de Campos (Palencia), donde han confirmado que formaciones locales presentarán candidatura en seis provincias en las elecciones autonómicas de marzo de 2026 a través del denominado Movimiento Municipalista de Castilla y León

En un comunicado, el movimiento ha señalado que su participación busca conseguir representación en el nuevo Parlamento regional que surja de esa cita con las urnas, además de convertirse en «llave de la gobernabilidad» autonómica y poder constituir un «grupo común» en las Cortes.

Integrantes de Por Ávila, Vía Burgalesa, Sentir Aranda, ¡Vamos Palencia!, la Coordinadora de Partidos Municipalistas de Valladolid y Zamora Sí han coincidido en que las opciones municipalistas se presentan como «única alternativa al abandono» que sufre Castilla y León por parte de «PP, PSOE y el resto de partidos nacionales», dijeron.

Han detallado que, en Castilla y León, hay casi 300 formaciones municipalistas activas. En los últimos comicios locales, celebrados en mayo de 2023, lograron más de 64.000 votos, que se tradujeron en 561 concejales y 33 alcaldías.

«Todos los participantes en la jornada han coincidido en que detrás de su aparición se encuentra la necesidad de hacer frente a la nula atención recibida por parte de los partidos de ámbito nacional con una apuesta marcada por la cercanía y ligada al territorio», han señalado.

Jornada de trabajo

Durante la sesión se han tratado, entre otros temas, las causas de los incendios forestales del pasado verano, el planteamiento de medidas para impulsar la repoblación de los municipios de Castilla y León y la necesidad de «descentralizar la economía regional» y áreas específicas de la propia Administración autonómica para dar un servicio «más cercano al ciudadano».

Actuaciones en materia de infraestructuras y mejora del transporte y las conexiones, propuestas para atraer inversiones y dinamizar el tejido empresarial castellano y leonés y las «carencias de la sanidad», en especial en las zonas rurales, han sido también objeto de análisis.

