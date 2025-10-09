BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Palacio de Justicia de Burgos. PCR

El Palacio de Justicia de Burgos acoge el acto de apertura del nuevo año judicial en Castilla y León

Estará presidido por la presidenta del TSJCyL, Ana del Ser, y en el mismo participará también el fiscal superior de la Comunidad, Santiago Mena

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:32

Comenta

El Palacio de Justicia de Burgos acogerá este viernes, 10 de octubre, a las 12:00 horas, el acto solemne de apertura del año judicial 2025-2026 en Castilla y León. Estará presidido por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, y en el mismo participará también el fiscal superior de la Comunidad, Santiago Mena.

Asimismo, está prevista la asistencia del vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Luis Martín Contreras, así como de magistrados miembros de la Sala de Gobierno del TSJCyL, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores y graduados sociales.

Además, acudirán entre otros, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de las Cortes, Carlos Pollán; el delegado del Gobierno, Nicanor Sen; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez; así como representantes del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Universidad y de otras instituciones de Castilla y León.

