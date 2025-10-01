La Pasarela 'Uniendo Moda Castilla y León', una fiesta para posicionar el sector textil Forma parte del proyecto 'Uniendo Moda' de CEOE y la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que persigue promover el espíritu empresarial y el emprendimiento en el sector textil

La Pasarela 'Uniendo Moda Castilla y León' es «el punto final de la fiesta empresarial y formativa» para «posicionar» al sector textil que «no lo está pasando bien» pero «intentamos hacer cantera y negocio». Así lo puso este miércoles, 1 de octubre, de manifiesto el responsable de actuaciones estratégicas de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Martínez, durante la presentación junto al secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban, de la tercera edición de la pasarela, que tiene lugar en el Hotel NH Collection 'Palacio de Burgos' durante hoy y mañana.

Un total de 16 diseñadores mostrarán durante dos días sus colecciones sobre esta pasarela y, unido a los 14 creadores emergentes que esta mañana presentaron sus propuestas en el Concurso de Jóvenes Diseñadores y a las empresas textiles que durante estos días exhiben sus productos en la zona de expositores, convertirán la capital burgalesa en el epicentro de la moda y del sector textil de la Comunidad.

Esta pasarela forma parte del proyecto 'Uniendo Moda' de CEOE y la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, que persigue promover e incentivar el espíritu empresarial y el emprendimiento en el estratégico sector textil, así como potenciar y promocionar la industria de la moda de la Comunidad.

En este sentido, el secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban, subrayó que se trata de «una muestra de la moda de Castilla y León, de lo que somos capaces en Castilla y León en relación a la moda», al tiempo que consideró que los dos días de pasarela y el concurso de jóvenes diseñadores es «lo más importante» de lo que es el proyecto 'Uniendo Moda' pero, matizó, «no es lo único».

Así, apuntó que desde CEOE Castilla y León, el proyecto 'Uniendo Moda' también comprende otros asuntos como la participación en pasarelas nacionales e internacionales, la realización de talleres en cada una de las provincias de la Comunidad, «gracias -dijo- a la colaboración de nuestras organizaciones territoriales provinciales». «Gracias a ello conseguimos una capilaridad de todo lo que son los proyectos de moda de Castilla y León para que en todas las provincias se esté hablando de moda, se estén haciendo cosas relacionadas con la moda», apostilló.

La encargada de abrir la pasarela en esta edición de 'Uniendo Moda Castilla y León', esta tarde a las 17 horas, será la firma zamorana Marae, que desde Coreses trae su colección para la temporada otoño-invierno 2025, con prendas de mujer y niño confeccionadas en lana merina. Las principales novedades de esta colección, que llega con un aire juvenil, son los colores vivos y un patronaje pensado para el público europeo, con abrigos de solapas y prendas al corte vivo. El toque clásico lo incorporan los ribeteados más tradicionales como las costuras tipo de concha o las costuras tipo de saco.

A las 17.30 horas será el turno de la firma burgalesa Azul Izal, que presentará 'Cosecha del 26', una colección infantil para primavera-verano del año próximo que se inspira en la vida en el campo y apuesta por la comodidad con prendas que van desde sport hasta opciones de vestir versátiles. Elaborada con materiales naturales como el lino y el algodón orgánico 100 por cien y producción de cercanía, en esta temporada predominan los colores de la naturaleza, como el amarillo del sol, el azul del cielo y los marrones de la tierra, y los estampados florales.

María Lafuente y su colección 'Ullâsa'

El siguiente desfile (18 horas) será el de la leonesa María Lafuente, que con su colección 'Ullâsa' conecta con lo natural a través de una paleta que combina blanco, beige, mandarina, amarillo, verde, rosa y negro. Tejidos como Tencel certificado PEFC, lino, algodón, tul y encajes se enriquecen con joyería de autor y detalles de ganchillo artesanal, que crean piezas únicas. La propuesta apuesta por la innovación sostenible, seña de identidad de la diseñadora, que se encuentra en el BioPeel creado con naranjas amargas de Sevilla, la lana merino impermeable de Añino o la tecnología limpia de Jeanologia.

A continuación (18.30 horas), subirá a la pasarela '101' la colección número ciento uno de la firma zamorana Ángel Iglesias, con la que celebra sus 50 años haciendo moda y resume su esencia: vestidos de vestir que se convierten en protagonistas, confeccionados con tejidos que acompañan al cuerpo y se transforman con la luz, como tafetanes estructurados, gasas ligeras, rasos satinados, algodones frescos y linos suaves. La paleta se mueve entre tonos neutros y colores suaves como los rosas empolvados, pesto, azules claros o marfiles, con toques de rojo, oro y plata que refuerzan la personalidad de esta colección para la primavera-verano de 2026.

Ainhoa Salcedo subirá a la pasarela a las 19 horas. La vallisoletana presenta 'Esencia de eternidad', una colección de novia concebida para realzar la feminidad y elegancia en el día más importante pensada para adaptarse a cualquier estación, siempre con un aire de frescura y sofisticación. Inspirada en las líneas arquitectónicas clásicas y en la pureza de lo eterno, combina el minimalismo contemporáneo con el romanticismo artesanal con el predominio de los tonos blanco puro, marfil y blanco hueso en tejidos como crepé, mikado, encajes bordados y aplicaciones en pedrería 3D, que añaden sofisticación y un efecto tridimensional delicado.

Desde Carrizo y Milla del Río (León) llegan las prendas que subirán a la pasarela a las 19.30 horas, de la firma de DideSant, álter ego de Santiago García. En su colección 'Polinesia' para el verano de 2026, inspirada en el encanto exótico y vibrante de la vida isleña, los azules profundos del océano se fusionan con los verdes exuberantes de la naturaleza tropical e incluso y evocan las puestas de sol con degradaciones suaves y envolventes. Con líneas fluidas y tejidos ligeros, los estampados atrevidos e inspirados en motivos vegetales y florales se combinan en una sinfonía de colores.

A las 20 horas otra leonesa, Sara Santiago, presentará 'Suspiros de Sakura', una colección atemporal principalmente nupcial con algunos diseños de ceremonia. Inspirada en la fugacidad de la flor del cerezo, símbolo de belleza efímera, juega con formas asimétricas y volúmenes irregulares, que evocan la caída de los pétalos, mientras el tul ligero de las piezas aporta movimiento etéreo. Los crepes, tules, rasos, organzas bordadas y encajes, junto a bordados de pedrería hechos a mano, definen piezas únicas.

El vallisoletano Nathan Cubero mostrará a las 20.30 horas 'Revolución Geométrica'. Es una colección atemporal en la que abundan los contrastes radicales y en la que la geometría define líneas, volúmenes y superficies que desafían la lógica del cuerpo. Los negros contundentes predominan con colores vibrantes e intensos, y materiales que juegan entre lo ligero y lo pesado, lo traslúcido y lo opaco. Cada prenda es un gesto arquitectónico que combina tradición y modernidad, pensada para personas cosmopolitas que buscan en la moda un lenguaje propio.

Finalmente, será la conocida diseñadora salmantina Fely Campo quien cerrará a las 21 horas la primera sesión de desfiles con 'Self <> World', su colección para el otoño 2025 inspirada en la interacción entre la identidad personal y el entorno. Con un enfoque en la sostenibilidad, la diseñadora propone prendas elegantes y atemporales con protagonismo de las superposiciones y la riqueza de texturas. Los tejidos pesados, como el tweed y la lana, dialogan en contraste con la ligereza etérea de la seda y otros textiles ligeros. Las lentejuelas y bordados ayudan a crear piezas que seducen al tacto.

Moda por todo el recinto

Durante ambos días existirá una galería reservada con stands expositivos, donde participarán importantes empresas de la industria textil, como las burgalesas Woolsens (Calcetines Mingo) y Acero Watch y la salmantina Emilio Muñoz Botones Béjar.

La marca burgalesa de calcetines Woolsens lleva más de cien años fabricando productos de alta calidad con un equilibrio entre tradición y vanguardia y un compromiso con el desarrollo sostenible, mientras que la marca de relojería Acero Watch crea complementos en colecciones únicas como 'Centenario', 'Caminando en el tiempo' o la edición especial 'Sentimiento Infinito' por el centenario del club de fútbol de la ciudad.

En esta nueva edición de la pasarela, la decoración mirará una vez más hacia el sector textil de Castilla y León y en esta ocasión será una herramienta para conectar a los asistentes con la Comunidad, a través de colores tierra y teja que evocan el campo castellano otoñal. La decoración ha sido elaborada con telas procedentes de Castilla y León, o bien elaboradas o teñidas en la zona, que buscan jugar con las transparencias. Para reforzar la apuesta por la excelencia artesanal de Castilla y León, en esta edición tendrán protagonismo las lámparas artesanales producidas en La Real Fábrica de Cristales de La Granja, de las que emanará parte de la iluminación del evento.

Mañana jueves, 2 de octubre, tendrán lugar los desfiles de las colecciones de los burgaleses Antonaga y Zaira Domenech, junto con Eulalia Mateos, Mónica Fuentetaja, A Alejandro Maíllo, Natacha Arranz y Baro Lucas, y se anunciará el ganador del Concurso de Jóvenes Diseñadores 2025.