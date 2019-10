Puente: «El señor Igea no pinta nada en la reunión, es cuestión de educación» Óscar Puente, durante su comparecencia. / H. SASTRE El alcalde de Valladolid considera «increíble» que el vicepresidente de la Junta se sume al encuentro con el consejero de Cultura como si fuera «un relator» y asegura que «retrata al personaje» LORENA SANCHO Valladolid Martes, 1 octubre 2019, 14:46

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha criticado duramente la actitud del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, por su «incomprensible presencia» en la reunión que este lunes por la tarde iba a mantener con el consejero de Cultura, Javier Ortega, al considerar que «no pintaba nada, salvo que quiera tutelar a su consejero porque no tenga la capacidad necesaria para hablar». En una rueda de prensa posterior al pleno municipal, Puente ha justificado así la decisión de cancelar el encuentro previsto este martes por la tarde con el titular de Cultura después de que Igea anunciara su presencia, una decisión que consideró «increíble» y que «retrata al personaje». «No pinta nada el señor Igea en la reunión. Lo lógico es que pregunte si puede asistir, pues no ha habido manera. Ha preferido que no hubiera reunión a no estar él. Ya es cuestión de educación», ha señalado el alcalde, a la vez que ha precisado que no tiene problema en citarse con el vicepresidente en cualquier momento, pero no en una reunión concertada con un consejero. «No creo que haya precedente, es inaudito e insólito», ha insistido el regidor, y ha pedido al Gobierno de la Junta de Castilla y León a que anime a Igea a «dejar de hacer el numerito y actúe como vicepresidente y no como un niño pequeño al que han dado un caramelito».

El alcalde de Valladolid ha asegurado que este hecho no sentará precedente en las relaciones institucionales entre la Junta y el Ayuntamiento, pues ha avanzado que se reunirá con todos los consejeros, tal y como hizo recientemente con la consejera de Familia, «que no vino acompañada por el señor Mañueco».

«Yo mañana me reúno con él si quiere», ha proseguido, para cuestionar de nuevo su papel en una reunión con el consejero de Cultura. «¿Qué sentido tiene? ¿Va a ser el relator? Me hubiera encantado que me diera una explicación», ha incidido poco antes de aclarar que la decisión nada tiene que ver con «la relación cariñosa y afectuosa» que se han procesado por redes sociales. «Le respeto como vicepresidente pero no entiendo este comportamiento desde el punto de vista institucional». «Es una muestra de inmadurez política y de lo liante que es el señor Igea», ha zanjado.