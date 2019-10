Los pacientes de fuera de la región tienen que reclamar el exceso de pago en fármacos Una farmacéutica pasa la receta electrónica. / MARTA MORAS Los fallos de la interoperatividad de la receta electrónica entre comunidades lograron superarse este verano pero aún hay carencias en el servicio ANA SANTIAGO Valladolid Jueves, 17 octubre 2019, 10:02

Una implantación al 94,5% según los datos del pasado mes del Ministerio de Sanidad ya permite casi hablar de empleo completo de la receta electrónica en España donde, no obstante, según los datos del Gobierno central en Castilla y León aún hay obstáculos y el porcentaje desciende al 66,95%, el más bajo de España; pero sus carencias afectan a zonas rurales y más aisladas con menos habitantes.

Este verano fue el primero en el que la interoperabilidad alcanzaba a todo el territorio nacional. Es decir, que un paciente de cualquier comunidad podía adquirir su medicación en otra diferente a la que se lo había recetado. Los fallos fueron tales que las zonas rurales no pudieron responder a esta demanda durante los meses de junio y julio y solo en agosto recuperaron la normalidad. Los farmacéuticos renegaron de tal situación porque afectaba sobre todo a las zonas rurales, de baja rentabilidad económica, en las que las ventas de verano les salva el año entero.

Pero aún la interoperabilidad adolece de importantes carencias. Así la principal apuntada por los profesionales es que el sistema no puede aplicar el tope máximo a los pacientes de otras comunidades.

Según explica un farmacéutico el llamado 'topado' «no esta implementado en el sistema, esto quiere decir que los pacientes pagan un porcentaje de los medicamentos marcado según sus recursos y el copago aplicado; pero hay un máximo a pagar y mientras a los pacientes de la misma comunidad en la que se prescribe el sistema de receta electrónica calcula automáticamente cuando llega a ese máximo y, a partir de ahí, ya no se paga nada, a los de otras comunidades este tope no se les aplica. Esto supone que siempre tienen que pagar ese porcentaje, almacenar todas las facturas y luego, de vuelta a su comunidad de origen, reclamar ese dinero». «Esto –añade este profesional– es un inconveniente ya que hay gente que no quiere trámites, reclamar siempre es una incomodidad y es más fácil viajar con la maleta llena de medicinas desde tu lugar de origen y así no hacen gasto en las farmacias rurales de la zona en la que pasan las vacaciones. Hemos recibido muchas protestas en este sentido por parte de estos pacientes que, como no lo sabían pues ya no les quedó otra. Como no se solucione, el próximo periodo vacacional van a ir al pueblo con la caja de las medicinas llena».

A este respecto, el presidente del Consejo General de Farmacéuticos de Castilla y León, Carlos Treceño Lobato, destaca que «efectivamente estas personas de fuera de la comunidad tienen que realizar una gestión adicional para que les devuelvan el dinero que haya superado su tope y puede ser incómodo tener que hacerlo. Todo esto se irá puliendo, se está en ello. También hay problemas con el bloqueo de cierta medicación más problemática si hay un duplicado o se ve un riesgo para el paciente y la necesidad de reevaluar, o un error en una dosis... Hay que implementar una mejor atención de todo esto que funciona peor cuando se viene de fuera; pero ya se trabaja en ello».

La receta electrónica arrastra un largo historial de dificultades. Castilla y León estuvo entre las peores comunidades en su implantación; pero cuando se puso en marcha sí tuvo una rápida expansión en la adaptación al sistema de farmacias y centros de salud y hospitales y su desarrollo. De hecho, en algunos aspectos va en cabeza nacional como en la posibilidad de interoperar con fórmulas magistrales, la única junto a Cantabria que puede hacerlo, según los datos del Ministerio de Sanidad. Bajo coordinación ministerial, en julio de 2018 se consensuaron 106 fórmulas con las autonomías.

Entre las mejoras más demandadas, además de las citadas, está la posibilidad de anular dispensaciones, algo que ya pueden hacer en Aragón y Canarias. Otra muy solicitada por los farmacéuticos es visibilizar las prescripciones futuras, algo que no está aún disponible en ninguna comunidad y sobre lo que está trabajando Sanidad.

Y las zonas rurales siguen reclamando buena conexión a internet para esto y para casi todo.