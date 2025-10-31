De la Rosa: «Tenemos opciones reales de ganar las elecciones en Castilla y León» El secretario de Organización del PSCyL insiste en que tienen «todas» las opciones para ser primeros y no descarta, incluso, que puedan gobernar: «Ya veremos cómo queda el cambio»

El secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, se mostró hoy «convencido» de que su formación tiene «opciones reales de ganar las elecciones en Castilla y León», al tiempo que sostuvo que el PP «no está bien» y «está desgastado». «El punto de partida para nosotros es bueno», aseveró. «Opciones para ganar las elecciones, todas. Para gobernar, ya veremos cómo queda el cambio», si bien exclamó: «Yo tampoco lo descarto».

Se trata de unas declaraciones que De la Rosa ofreció a preguntas de los periodistas durante la última comparecencia que ofreció hoy en el Ayuntamiento de Burgos como corporativo del PSOE, tras un total de 14 años, ya que tal y como había anunciado semanas atrás, renunciará a su acta de concejal durante la celebración del próximo Pleno extraordinario para volcarse en la elecciones autonómicas.

Preguntado acerca de si cree que la política nacional puede pesar a la hora de que los votantes de Castilla y León decidan su intención de voto el próximo mes de marzo, De la Rosa respondió que «la política nacional influye» pero no cree que eso sea una cuestión que les vaya «a afectar negativamente, necesariamente». «Más bien, todo lo contrario», apostilló.

En este sentido, manifestó que cree que «la gente se equivoca al interpretar que el presidente Sánchez está desgastado porque el Partido Socialista no esté en su mejor momento». Así, sostuvo que el PSOE, a nivel nacional, «justo en este momento está fuerte, se está rearmando, está creciendo y está recuperando terreno» y apeló a que «lo estamos viendo en las encuestas».

Por lo tanto, advirtió de que «no se confíe la derecha» y añadió: «Menos con el presidente Sánchez». El secretario autonómico de Organización entendió que «se va a presentar batalla« y que el PSOE «va a poder volver a competir la victoria electoral al PP a todos los niveles y volver a gobernar». Así, se preguntó: «¿Por qué no en 2027, también, otra vez, en España?».

Por otro lado, De la Rosa también precisó que «una cosa es que influyan las cuestiones nacionales» y que «otra cosa es que estamos hablando de unas elecciones autonómicas que van solas, en teoría». Por lo tanto, indicó que «si en teoría vamos a ir a unas elecciones autonómicas que no están acompañadas ni de generales ni de municipales, lo que tenemos por responsabilidad que hacer todos es hablar de Castilla y León, hablar del Gobierno de Castilla y León y hablar de Mañueco y de lo que representa el Partido Socialista como alternativa».

En este sentido, De la Rosa señaló que «ya sé que eso no le gusta a Mañueco». «Que se hable de Mañueco, que se hable de ese perfil bajo permanente por el que no pasa nada de indolencia absoluta para que nadie le señale como responsable de cualquier cosa», apostilló, al tiempo que aseguró que el PSCyL «va a hablar de lo que toca, que es de Castilla y León, de sus problemas y de las soluciones que el Partido Socialista va a presentar para esta tierra».

«Opciones reales» de ganar

Por todo ello, el secretario autonómico de los socialistas se mostró «convencido» de que el PSCyL tiene «opciones reales» de ganar las elecciones en Castilla y León. «El PP no está bien, está desgastado y el señor Mañueco también», aseguró, a lo que añadió que «hay que agradecer tanto a lo que hemos hecho estos meses ya desde la nueva dirección, como lo que se ha venido haciendo en los últimos diez años, que es consolidar al Partido Socialista en Castilla y León como una verdadera alternativa de Gobierno».

En esta línea, De la Rosa citó a los secretarios autonómicos anteriores como Luis Tudanca «y a los que venían detrás», dijo, porque «ahora el PSOE es capaz de competir también esas elecciones en Castilla y León».

Por otro lado, preguntado por si le parece que el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, debería seguir su ejemplo y renunciar a su cargo de alcalde en Soria para centrarse en ganar las elecciones autonómicas, De la Rosa se mostró rotundo y contestó: «No porque yo de haber sido alcalde hubiera hecho lo mismo que él: seguir de alcalde hasta el final, hasta que tenga que tomar posesión, espero que como presidente, porque es incompatible».

«No, yo en su situación tampoco lo hubiera dejado. Él es el alcalde de Soria. Sobre todo y también ahora queremos que sea el alcalde de todos los castellanos y leoneses. Alcalde y presidente», concluyó.