Tudanca acusa a Mañueco de usar Castilla y León «como ariete para el odio» 02:21 Luis Tudanca, este miércoles durante su intervención en el comité autonómico extraordinario del PSOE. / Leticia Pérez-Ical El líder socialista dice que el nuevo presidente de la Junta quiere «crispar y humillar» y pretende la «sumisión» del PSOE ARTURO POSADA Valladolid Miércoles, 10 julio 2019, 19:29

Luis Tudanca aclaró este miércoles que seguirá al frente del PSOE de Castilla y León. El secretario general de los socialistas en la comunidad sembró algunas dudas con el tuit que publicó el martes tras la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta y que rezaba así: «Gracias. Gracias a todos. Por enseñarme tanto, por dejarme disfrutar y aprender tanto de esta tierra que merece el mejor de los futuros».

Este miércoles aclaró que no se trataba de una despedida: «No, no me voy a ningún sitio. Seguiré aquí hasta que vosotros y vosotras queráis», dijo a los asistentes el comité autonómico extraordinario del PSCyL.

En un epílogo del debate que mantuvo con Mañueco en las Cortes, Tudanca cargó contra el próximo ejecutivo autonómico PP-Cs y acusó al nuevo presidente de «crispar» y «enfrentar», en lugar de «gobernar para la gente». «No estaban excesivamente entusiasmados y eso es muy grave para alguien que quiere regir los destinos de una comunidad autónoma».

Tudanca ve en Fernández Mañueco una intención de utilizar el ejecutivo regional «no para gobernar, sino como ariete para el odio y para el enfrentamiento entre partidos políticos con el gobierno legítimo de España». «Una comunidad es mucho más que eso», consideró el líder autonómico del PSOE. «Su obligación es gestionar bien los servicios públicos, hacer mejor la sanidad y la educación pública, la atención a las personas dependientes y que los jóvenes no se tengan que marchar, fraguar un mercado de trabajo que dé empleo digno, salvar a la gente del campo después de una durísima sequía. Eso debería ser un presidente de la Junta de Castilla y León. Buscan culpables para su fracaso y me culpan a mí de su pacto. Yo no les obligué. Yo no quería que pactaran y no he obligado a vender su alma al diablo para conseguir unos pocos sillones», apuntó, en alusión a Ciudadanos.

Tudanca empleó términos duros para negar que Mañueco quiera «diálogo» y tenga la «mano tendida» como aseguró en el debate de investidura. «Lo repiten como un mantra, pero ya les conocemos, ya les hemos visto. No hablan de diálogo más que cuando ya han conseguido todo lo que quieren sin ningún escrúpulo. No tienden la mano más que para intentar humillar. Quieren nuestra sumisión y eso nunca lo van a tener. Es verdad que ellos se han acostumbrado a humillarse, pero nosotros no vamos a consentir que pongan a esta tierra de rodillas y que sigan dirigiendo los destinos de Castilla y León desde Madrid».

Tudanca recordó que el PSOE autonómico ya ha hecho sus primeras propuestas de la legislatura, como la petición para que se abran durante el verano los comedores escolares de la comunidad. «El gobierno de España les ha dado un millón de euros para este fin y siguen paralizados. Hemos propuesto que reabran las urgencias médicas en Barruelo o un fondo agrario para nuestros agricultores. Además, en las Cortes les propusimos 14 leyes y una ambiciosa reforma del Estatuto de Autonomía o poner en marcha la gratuidad universal de la educación de 0 a 3 años y la inclusión de la salud bucodental en nuestra comunidad. Estas son nuestras señas de identidad».