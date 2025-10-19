BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La Policía investiga el montacargas por el que accedieron los ladrones al museo. AFP

Roban nueve joyas de Napoleón y la Emperatriz Jossefina en el Louvre

La ministra de Cultura francesa ha informado de que no se han producido heridos en el atraco y de que el museo permanecerá cerrado todo el día

C. P. S.

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:34

Comenta

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, informó este domingo de un robo en el Museo del Louvre de París, que permanecerá cerrado durante la jornada. «Tuvo lugar un robo esta mañana en la apertura del museo del Louvre», escribió la política en su cuenta oficial de la red social X.

Según Le Parisien, sobre las 9.30 horas, tres delincuentes «utilizaron un montacargas para ir directamente a la sala objetivo, en la Galería Apolo» tras llegar hasta el museo en una motocicleta, cargados con pequeñas motosierras. Tras romper las ventanas, presuntamente robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz, aunque los equipos de investigación aún están evaluando el monto del botín.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un hombre agarrado a una piedra y paralizado en el río Ebro en Miranda
  2. 2 Detienen en Briviesca a los presuntos autores de al menos 38 robos en viviendas en diferentes provincias
  3. 3 Alquilan un albergue con bar del Camino de Santiago en Burgos por 121 euros al mes
  4. 4 El pueblo de Burgos que venera un cráneo traído desde Prusia y lo saca en procesión
  5. 5 Proyectan instalar un «aparato mecánico» para mejorar la accesibilidad en Camino del Gallego
  6. 6 Dos años y medio de retraso para el único tramo en obras de la A-12 en Burgos
  7. 7 Un motorista herido tras salirse de la vía y quedar inconsciente en Burgos
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 18 de octubre
  9. 9 Burgos, una ciudad volcada con su patrimonio y la Capitalidad Cultural en la marcha Lux Mundi
  10. 10 Las cuevas de Burgos que parecen sacadas de Capadocia y esconden siglos de historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Roban nueve joyas de Napoleón y la Emperatriz Jossefina en el Louvre

Roban nueve joyas de Napoleón y la Emperatriz Jossefina en el Louvre