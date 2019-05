La biblioteca de San Juan acoge la muestra 'Mujeres en conflicto' de José Manuel López Una mujer armenia pasa al lado de un bloque de apartamentos destruido en la calle Baranda en la ciudad de Shushi. / José Manuel López La exposición, que abre hoy al público hasta el 31 de mayo, hace un recorrido por países víctimas de la guerra BURGOS CONECTA Burgos Lunes, 20 mayo 2019, 17:12

La Biblioteca Pública de la plaza San Juan acogerá hasta el 31 de mayo la exposición de fotografías 'Mujeres en conflicto', de José Manuel López. La Junta de Castilla y León, en colaboración con la Fundación Jesús Pereda de CCOO y Caja Rural, acercan a Burgos esta muestra realizada por el fotógrafo leonés, quien ha logrado recoger buena parte de los conflictos armados actuales a lo largo de diferentes países del mundo, entre los que se encuentran Somalia o Azerbaiyán con las mujeres como hilo conductor.

La muestra se compone de un total de doce imágenes que retratan a mujeres víctimas de guerra: madres que han perdido a sus hijos o que han visto sus hogares destruidos, quemados y saqueados, jóvenes que padecen estrés post traumático y que difícilmente van a recuperar la salud mental, poblaciones discriminadas por ser indígenas y condenadas a la pobreza y a la exclusión social, adolescentes vendidas como esclavas sexuales y víctimas de la violación y mujeres que decidieron tomar partido como combatientes por algunos de los bandos. En definitiva, un reflejo de las nefastas consecuencias de los conflictos bélicos que soporta la población civil.

Este recorrido fotográfico permanecerá abierto al público, de forma gratuita, de lunes a viernes en horario de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Los sábados el horario será de 11.30 a 13.30 horas.

Conflicto en Nagorno Karabaj

Nagorno Karabaj es una región montañosa habitada por armenios y situada dentro del país de Azerbaiyán. Tras la caída de la URRS, este territorio proclamó unilateralmente su independencia en un intento de unirse a la República de Armenia y comenzó una guerra que oficialmente duraría 1994. El conflicto le costó la vida a 36.000 personas y provocó un millón de refugiados. Hasta ese momento su población estaba compuesta en un 80% por habitantes de etnia armenia y un 20% de etnia azerí que convivían en paz, pero poco después, las ciudades mayoritariamente habitadas por azeríes como Shushi, fueron totalmente destruidas y sus residentes expulsados o asesinados. Actualmente, parte de su territorio todavía está minado, y los servicios básicos como electricidad, agua y gas, no alcanzan a toda la población. El índice de paro es elevado, lo que provoca el éxodo de jóvenes debido a una economía precaria por falta de inversiones extranjeras, a la espera de la legalidad internacional. En la fotografía tomada en 2007 por el autor, una mujer armenia pasa al lado de un bloque de apartamentos destruido en la calle Baranda, una de las más importantes de la ciudad de Shushi.

José Manuel López

José Manuel López es un fotógrafo independiente especializado en documentar conflictos bélicos e injusticias en el mundo. López trabajó once años en el diario 'La Crónica de León' y ha cubierto las guerras en Siria, Irak, Sudán del Sur, Somalia y Ucrania para varias agencias de noticias (France-Press, European Pressphoto Agency, Associated Press y Sipa USA). Sus fotografías han sido publicadas en medios como The New York Times, The Guardian, The Telegraph, The Times, Le Monde, Libération, Der Siegel, La Republica, El País El Mundo y La Vanguardia, entre otros. El fotógrafo ha recibido numerosos premios como el Fujifilm Euro Press Photo Awards en 2003, el Unicef Photo of the Year Award y el ANI Pix Palace en 2011 o el International Photography Awards en 2013. José Manuel López considera que por medio del fotoperiodismo puede expresar su propia creatividad mientras cuenta lo que sucede a nuestro alrededor.