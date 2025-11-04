Burgos acoge la presentación del documental 'Yo estuve en Las Vegas 2' este jueves El film narra la historia de la mítica discoteca de Melgar de Fernamental, donde llegaron a tocar bandas como los Ramones

﻿﻿﻿Fernando Martín Llorente y Lola Mayo, guionistas, Juanma Bajo Ulloa, director colaborador, y Javier Castro, director, productor y distribuidor, desgranarán el jueves 6 de noviembre en Cultural Cordón, a partir de las 19:30 horas, el proceso creativo de la película 'Yo estuve en Las Vegas 2', el documental que narra la increíble y casi inverosímil historia de la mítica sala de fiestas situada en el pequeño pueblo burgalés de Melgar de Fernamental. A continuación, se proyectará el cortometraje 'En mitad de la nada', dirigido por el ganador de varios premios Goya Juanma Bajo Ulloa e incluido en la película. La entrada es con invitación y podrá recogerse en la taquilla de Cultural Cordón hasta completar el aforo.

El documental reconstruye el devenir de un local donde llegaron a tocar bandas míticas como The Ramones, Motörhead, Héroes del Silencio o Texas. A través de testimonios reales, recuerdos emocionantes y mucho sentido del humor, el film celebra la pasión, la música y el espíritu emprendedor que convirtieron a Las Vegas 2 en un fenómeno cultural sin precedentes en la España rural de los años 80 y 90.

'Yo estuve en Las Vegas 2' recorre esta epopeya a través de entrevistas emocionantes, archivos inéditos, humor y mucha música, reconstruyendo el impacto social y cultural de aquella discoteca en medio de la llamada 'España vaciada'. Aporta una mirada nostálgica pero también crítica, combinando el relato íntimo de sus protagonistas con una cuidada estética cinematográfica.