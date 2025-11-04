BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen del cartel del documental.

Burgos acoge la presentación del documental 'Yo estuve en Las Vegas 2' este jueves

El film narra la historia de la mítica discoteca de Melgar de Fernamental, donde llegaron a tocar bandas como los Ramones

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:10

Comenta

﻿﻿﻿Fernando Martín Llorente y Lola Mayo, guionistas, Juanma Bajo Ulloa, director colaborador, y Javier Castro, director, productor y distribuidor, desgranarán el jueves 6 de noviembre en Cultural Cordón, a partir de las 19:30 horas, el proceso creativo de la película 'Yo estuve en Las Vegas 2', el documental que narra la increíble y casi inverosímil historia de la mítica sala de fiestas situada en el pequeño pueblo burgalés de Melgar de Fernamental. A continuación, se proyectará el cortometraje 'En mitad de la nada', dirigido por el ganador de varios premios Goya Juanma Bajo Ulloa e incluido en la película. La entrada es con invitación y podrá recogerse en la taquilla de Cultural Cordón hasta completar el aforo.

El documental reconstruye el devenir de un local donde llegaron a tocar bandas míticas como The Ramones, Motörhead, Héroes del Silencio o Texas. A través de testimonios reales, recuerdos emocionantes y mucho sentido del humor, el film celebra la pasión, la música y el espíritu emprendedor que convirtieron a Las Vegas 2 en un fenómeno cultural sin precedentes en la España rural de los años 80 y 90.

'Yo estuve en Las Vegas 2' recorre esta epopeya a través de entrevistas emocionantes, archivos inéditos, humor y mucha música, reconstruyendo el impacto social y cultural de aquella discoteca en medio de la llamada 'España vaciada'. Aporta una mirada nostálgica pero también crítica, combinando el relato íntimo de sus protagonistas con una cuidada estética cinematográfica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y seis heridos, uno de ellos muy grave, en un accidente en el límite entre La Rioja y Burgos
  2. 2 Un herido al salirse con su coche de una carretera de Burgos
  3. 3 El pueblo de Burgos que representa a Castilla y León en el famoso concurso de Ferrero Rocher
  4. 4 Los dos hermanos con raíces de Burgos que están entre los 100 españoles más ricos
  5. 5 El Monasterio de San Juan, pendiente de la colocación del pavimento tras la espantada de la empresa
  6. 6 Inauguran en Burgos la nueva planta de biomasa de Bioenergy que impulsa la sostenibilidad industrial
  7. 7 Transportes destina 15,5 millones de euros para mejorar 138 km de carreteras en Burgos
  8. 8 El desmantelamiento de Garoña entra en una fase clave con la retirada de materiales del edificio de la turbina
  9. 9 Detenidas cuatro personas por estafar en Burgos a otras tres al ofrecerles móviles gratis
  10. 10 El emblemático comercio de la Plaza Mayor que cumple 30 años en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Burgos acoge la presentación del documental 'Yo estuve en Las Vegas 2' este jueves

Burgos acoge la presentación del documental &#039;Yo estuve en Las Vegas 2&#039; este jueves