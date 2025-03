Rosa Palo Domingo, 2 de marzo 2025, 00:11 Comenta Compartir

Mientras contesta, Anna Castillo aprovecha para hacerse las uñas. «Es que quiero tener un rato para echarme la siesta, porque mi cuerpo es muy sabio y, cuando estoy muy nerviosa, tiene la capacidad de hacer un pequeño 'reset'», cuenta. Los nervios son a causa de la premier de 'Su Majestad', que tiene lugar pocas horas después de esta entrevista. En la serie, estrenada en Prime Video, interpreta a la princesa Pilar, una chica irresponsable y frívola que se ve obligada a quedarse al frente de la corona tras un escándalo que salpica a su padre, el rey Alfonso XIV. Castillo habla rápido, y lo hace sin una pizca de impostura, con la misma naturalidad con la que aborda cualquier personaje y lo dota de verdad y de luz. Por algo reina en las pantallas.

-Disfruta muchísimo con la comida, así que practicará el vermú de domingo.

-Me encanta, sí. Mis padres son los grandes defensores del vermú del domingo. Yo no lo hago siempre, pero cuando puedo y me apetece, 100%.

-Mucho no podrá porque no para de trabajar. ¿Qué le lleva a decantarse por un proyecto?

-Sobre todo, tiene mucho que ver con el personaje. Evidentemente, tiene que formar parte de un proyecto con el cual esté de acuerdo en cuanto a valores, pero cuando el personaje es interesante, sea del tipo o del género que sea, cuando me emociona, cuando siento un poco de vértigo y de ganas, suele ser un sí.

-Por eso ha escogido el personaje de Pilar en 'Su Majestad'.

-Claro. Y porque, cuando lees un proyecto que te apetece ver como espectadora, también te apetece mucho hacerlo como actriz, porque crees en él.

-¿De pequeña prefería ser actriz a princesa?

-Princesa, abogada... Quería serlo todo, así que la mejor decisión fue ser actriz y poder tocar todos los palos.

-¿Qué tal le cae la princesa Leonor?

-Me cae muy bien. Se la ve buena, ¿no? Y que se prepara mucho, que es muy formal, pero también sale de fiesta y se enrolla con el chico que le gusta.

-Esa exposición pública la tienen en común.

-Sí, pero creo que el punto y el foco son distintos porque la Casa Real está formada por personas que representan a un país entero, por lo que la responsabilidad que tienen está a años luz de lo que se espera de un artista. Sí es cierto que, aunque no sea mi caso, porque hay otro tipo de figuras mucho más famosas, al final se comparte algo de esa exposición, y eso te vulnerabiliza mucho.

-La reina Letizia es muy aficionada al cine.

-A mí me encanta. Creo que Letizia, aparte de ser una excepcional periodista y comunicadora, es una mujer muy culta que apoya las artes, así que me cae bien. Me interesa, sí.

-Se ha declarado «orgullosamente bisexual». ¿Llegará un día en el que, si algún miembro de la familia real es homosexual o bisexual, pueda decirlo públicamente?

-No lo sé, ojalá. Me haría mucha ilusión, porque creo que la representación del colectivo LGTBI en personas que tienen un altavoz y tanta exposición siempre es un avance hacia un derecho y hacia un bienestar para el colectivo.

-No sé si se ve al toparse con algún trabajo anterior.

-En plataformas me ha pasado que, de repente, digo «¡Ay, mira, esta peli mía está aquí!», pero no me pongo a verla porque me da cierto pudor. Las películas las veo cuando las hago y ya está, y es que hay algo también sano en desprenderse del personaje porque tienes que meterte en otro, de dejar el personaje en el lugar que corresponde y en el momento que corresponde. A veces me ha hecho mucha ilusión volver a verme, pero también me da pudor porque pienso que está bien ahí donde está.

Libre y con poco juicio

-¿Y cómo ve a esa Anna en sus primeros trabajos?

-Pues mira, hace poco volví a ver 'Promoción fantasma', que hacía por lo menos diez o doce años que no la veía, y me dio muchísima ternura. Me doy cuenta de lo poco consciente que era de todo, pero también de cómo lo disfrutaba desde un lugar muy sano.

-¿Esa poca consciencia le daba más libertad, menos miedo?

-Sí, sí, aunque creo que, a la hora de trabajar, tengo la suerte de seguir siendo una persona bastante libre y con poco juicio. Para mí esa es una de las claves para poder disfrutar de este trabajo, pero, en ese momento, todavía era mayor.

-Este año, el Goya a la Mejor Película fue 'ex aequo'. ¿Con quién le gustaría compartirlo, si se diera el caso?

-Con cualquiera de mis amigas actrices: con Greta Fernández, Macarena García, Belén Cuesta, Claudia Traisac… no solo no me importaría, sino que me haría una ilusión tremenda, sería como una historia de por vida.

-¿No hay rivalidad entre las actrices de su generación?

-La rivalidad nunca la he sentido de manera directa hacia alguien. Cuando hay un proyecto que te apetece hacer y no puedes porque lo hace una compañera, pues te da pena, rabia, pero eso nunca es en contra de tu compañera, sino en contra de una ilusión, de una expectativa que te habías hecho. Con mis amigas tengo la sensación de que la amistad, el amor y el compañerismo están por encima. Y no lo digo de manera naíf, lo digo de verdad, porque esta es una profesión de fondo y lo importante también son las personas que te acompañan durante todo este camino. Tengo la suerte de que muchas de mis compañeras son también mis amigas.