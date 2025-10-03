Concierto de la banda The Limboos en Burgos El grupo que ha conseguido crear un estilo personal y ser una referencia en el panorama musical del país, actuará el 10 de octubre a partir de las 19.30, en el Auditorio elcírculo

Después de diez años de trayectoria y tres discos a sus espaldas, The Limboos presenta en Burgos el viernes 10 de octubre, a las 19:30 horas, en el Auditorio elCirculo su cuarto disco 'Off The Loop' (Penniman Records, 2024).

The Limboos es la banda heredera de la mejor tradición musical de los años 50 que cuenta con un directo espectacular. Una propuesta que invita a disfrutar con sus canciones. La banda consigue ofrecer una de las mezclas más rítmicas de la actualidad, añadiendo toques latinos al Rhythm & Blues que es una de sus señas de identidad.

The Limboos basó sus primeras creaciones en el sonido y ritmo de New Orleans. La calidad de su trabajo les ha convertido en una referencia en la escena con una fórmula que fue bautizada como 'Exotic Rhythm and Blues'. En este momento sus canciones unen los ritmos caribeños como el ska primitivo o el mambo, con lo que consiguen un sonido personal que consigue llegar al público por su original creación. A su magistral fórmula de Rhythm and Blues con influencias latinas, añaden en sus discos la musicalidad del gospel, swing, soul, con un mestizaje de ritmos tropicales.

The Limboos está formada por: Daniela Kennedy: voz y batería; Roi Fontoira: voz y guitarra; Sergio Alarcón: guitarra, teclado y sintetizador, percusión ; Martín García: teclados y sintetizador;Javi Geras: bajo.

Las entradas ya se encuentran a la venta por 5 euros, a través de internet.ibercaja.es, o 7 euros en taquilla de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 en la sede de Fundación Círculo en Plaza España, 3.