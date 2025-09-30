El documental 'Sara Baras: Todas las voces' abre un ciclo de flamenco en Burgos ﻿﻿El programa incluye una conferencia, un taller, tres documentales sobre el arte jondo y un concierto de Diego Guerrero

﻿﻿﻿La Fundación Caja de Burgos ha organizado para el mes de octubre un ciclo dedicado al flamenco, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010, que incluye un concierto, una conferencia, un taller y la proyección de tres documentales sobre el arte jondo.

La programación arranca mañana, miércoles 1 de octubre, en Cultural Cordón a las 19.30 horas con la proyección del documental 'Sara Baras: Todas las voces' (José Andreu, Rafael Molés, 2017), que recoge la historia de una bailaora y creadora de flamenco que ejemplifica a través de su vida y trabajo un dilema universal: hay voces que tiran del mundo hacia delante y lo mejoran, mientras que otras impiden que algo cambie; y hay que decidir cada día qué voces escuchamos. Una artista trasgresora, tan adorada como criticada dentro de un mundo tan tradicional como el flamenco, que se enfrenta en su madurez a la creación de un espectáculo que versa sobre el debate de arriesgar o no arriesgar.

El ciclo de cine se completará, en el mismo espacio y con idéntico horario, el miércoles 8 de octubre con 'Morente, el barbero de Picasso' (Emilio Ruiz Barrachina, 2011), centrado en uno de los trabajos más personales del cantaor, el disco Pablo de Málaga, y el miércoles 29 con 'Tocaoras', que investiga la evolución de la mujer en el mundo de la guitarra flamenca.

Mariano Mangas (guitarra) y Jorge Jiménez (percusión) imparten el jueves 16 de octubre en Cultural Cordón, a partir de las 19.30 horas, el taller-conferencia 'Hablemos de compás', que se adentrará en el corazón rítmico del flamenco y explorará cómo los distintos palos, bulería, soleá, tango, entre otros, se tejen con precisión en el tiempo, revelando sus secretos expresivos y su evolución a lo largo de los siglos.

A través del diálogo entre guitarra y percusión, se darán a conocer los instrumentos tradicionales y contemporáneos que dan forma a la pulsación flamenca: desde el toque clásico hasta la incorporación del cajón y otros recursos modernos. Será una aproximación cercana, amena y participativa que combina historia, demostración en vivo y reflexión sobre la riqueza de este arte.

Los mismos protagonistas ofrecerán el sábado 18 de octubre en Cultural Cordón, a partir de las 11.30 horas, el taller 'Entre cuerdas y golpes', un acercamiento en el universo sonoro del flamenco dirigido especialmente a guitarristas y percusionistas que deseen explorar el arte del compás, la expresividad rítmica y la interacción musical en este género único.

El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria acogerá el viernes 24 de octubre, a partir de las 19.30 horas, un concierto del onubense Diego Guerrero, un creador atípico capaz de abordar distintos géneros de una forma comprometida y honesta y en cuyo lenguaje se aloja un poso profundamente flamenco enraizado en su tierra andaluza.

Durante la infancia y adolescencia, junto a El Niño Miguel, aprendió que una orquesta sinfónica bien podía esconderse dentro de una guitarra. En 2004 fusionó su experiencia en el mundo del flamenco con sus conocimientos musicales para arreglar y dirigir formando la primera Flamenco Big Band, en la que los mejores músicos de la escena nacional e internacional se aplicaban en hacer sonar los arreglos de un jovencísimo Diego Guerrero.

La inquietud y las distintas vivencias musicales han seguido sucediéndose dando lugar a un músico completo capaz de descubrir nuevos caminos musicales y de aportar tanto en la renovación del flamenco como a su perpetuación.

Además, Guerrero ha demostrado ser uno de sus mejores embajadores fuera de nuestras fronteras, trasladando su lenguaje e idiosincrasia a otros estilos, y creando puentes para recibir elementos de otros jardines musicales, sin consentir nunca que se pierda un ápice de autenticidad y mostrando una capacidad poco común para entender la esencia misma de cada cultura musical. Esto le ha convertido en todo un referente, no sólo entre las nuevas generaciones sino también entre los músicos y artistas ya consagrados.

El artista andaluz cuenta con solo dos discos y ambos con nominaciones a los premios musicales más importantes del mundo, un logro enorme para un artista independiente. Por la tangente, el segundo disco de Diego Guerrero, ha recibido una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca.

Las entradas pueden adquirirse, a un precio de 20 euros, a través de los canales habituales de venta de la Fundación Caja de Burgos: por Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.