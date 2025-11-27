'Fuego castellano', la nueva propuesta de Siete Artista La Sala Círculo Solidario de Burgos acoge hasta el 11 de diciembre esta exposición que reivindica la identidad y la tradición castellanas desde el respeto, la creatividad y la experimentación visual

La burgalesa Saray Pérez, conocida como Siete Artista, presenta su exposición 'Fuego castellano' dentro del ciclo expositivo Jóvenes Artistas de Burgos. La muestra se puede visitar hasta el 11 de diciembre, en la Sala Círculo Solidario (Plaza de España,3) , en los siguientes horarios: de lunes a jueves, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas y, los viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

La nueva propuesta de Siete Artista plantea un diálogo vivo entre el pasado y el presente, celebrando las raíces que sostienen nuestra memoria colectiva y abriendo nuevas vías para su reinterpretación. La muestra está compuesta por cerca de una treintena de obras que podrán ir variando durante el tiempo que esté abierta.

Unas creaciones que Siete Artista ha desarrollado tomando como hilo conductor las tradiciones castellanas desde una mirada contemporánea. Una propuesta creativa que nace desde el respeto y la admiración hacia las tradiciones, el folclore y las costumbres de las generaciones anteriores, invitando a reinterpretarlas desde un enfoque actual. Todo ello se enmarca en el movimiento contemporáneo que impulsa un renacer del folclore desde la visión del siglo XXI.

La burgalesa Saray Pérez, conocida como Siete Artista, es licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca en 2014 en la especialidad de Dibujo. Tuvo su primer contacto con el grabado en la Accademia di Belle Arti di Venezia y en 2017 se especializó como Técnica Superior en Grabado y Técnicas de Estampación en la Escuela de Arte de Zaragoza. En la actualidad combina su labor artística con la docencia, la investigación y la experimentación.

Actividades paralelas

El miércoles 26 de noviembre, a las 20:00 horas, tendrá lugar una sesión de DJ con mezclas de ritmos castellanos a cargo de Laura Shadowplay. Los asistentes que acudan con algún elemento de indumentaria tradicional recibirán un obsequio.

Posteriormente, el miércoles, 3 de diciembre, a las 20:00 horas, la artista ofrecerá una visita guiada a la muestra y en la clausura de la exposición, el 11 de diciembre, a las 19:30 horas, se desarrollará un taller gráfico intergeneracional, en el que se crearán imágenes que reinterpreten las tradiciones castellanas vinculándolas con los ritmos de vida actuales.

