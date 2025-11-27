BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La artista burgalesa aray Pérez, más conocida como Siete Artista. Fotos Fundación Círculo

'Fuego castellano', la nueva propuesta de Siete Artista

La Sala Círculo Solidario de Burgos acoge hasta el 11 de diciembre esta exposición que reivindica la identidad y la tradición castellanas desde el respeto, la creatividad y la experimentación visual

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:06

Comenta

La burgalesa Saray Pérez, conocida como Siete Artista, presenta su exposición 'Fuego castellano' dentro del ciclo expositivo Jóvenes Artistas de Burgos. La muestra se puede visitar hasta el 11 de diciembre, en la Sala Círculo Solidario (Plaza de España,3) , en los siguientes horarios: de lunes a jueves, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas y, los viernes, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

La nueva propuesta de Siete Artista plantea un diálogo vivo entre el pasado y el presente, celebrando las raíces que sostienen nuestra memoria colectiva y abriendo nuevas vías para su reinterpretación. La muestra está compuesta por cerca de una treintena de obras que podrán ir variando durante el tiempo que esté abierta.

Unas creaciones que Siete Artista ha desarrollado tomando como hilo conductor las tradiciones castellanas desde una mirada contemporánea. Una propuesta creativa que nace desde el respeto y la admiración hacia las tradiciones, el folclore y las costumbres de las generaciones anteriores, invitando a reinterpretarlas desde un enfoque actual. Todo ello se enmarca en el movimiento contemporáneo que impulsa un renacer del folclore desde la visión del siglo XXI.

La burgalesa Saray Pérez, conocida como Siete Artista, es licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca en 2014 en la especialidad de Dibujo. Tuvo su primer contacto con el grabado en la Accademia di Belle Arti di Venezia y en 2017 se especializó como Técnica Superior en Grabado y Técnicas de Estampación en la Escuela de Arte de Zaragoza. En la actualidad combina su labor artística con la docencia, la investigación y la experimentación.

Actividades paralelas

El miércoles 26 de noviembre, a las 20:00 horas, tendrá lugar una sesión de DJ con mezclas de ritmos castellanos a cargo de Laura Shadowplay. Los asistentes que acudan con algún elemento de indumentaria tradicional recibirán un obsequio.

Posteriormente, el miércoles, 3 de diciembre, a las 20:00 horas, la artista ofrecerá una visita guiada a la muestra y en la clausura de la exposición, el 11 de diciembre, a las 19:30 horas, se desarrollará un taller gráfico intergeneracional, en el que se crearán imágenes que reinterpreten las tradiciones castellanas vinculándolas con los ritmos de vida actuales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un vecino de Burgos en un accidente de tráfico en el límite con La Rioja
  2. 2 Auxilian a un hombre tras caer y quedar inconsciente en plena calle en Burgos
  3. 3 La pista de patinaje sobre hielo de Burgos estrena ubicación esta Navidad
  4. 4 El restaurante de la provincia de Burgos que ha quedado segundo en la final regional de hamburguesas
  5. 5 La avispa asiática ya merodea por el centro de la ciudad de Burgos
  6. 6 Detenido en Burgos por empadronar a 38 extranjeros en dos viviendas que no eran de su propiedad
  7. 7 Los dos mercados efímeros que se celebran en dos casas de Burgos durante pocas horas
  8. 8 El pueblo de Burgos que acogerá la final del campeonato nacional de caza menor con perro
  9. 9 Burgos ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad
  10. 10 Un herido al salirse de la carretera por el hielo en un pueblo de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta 'Fuego castellano', la nueva propuesta de Siete Artista

&#039;Fuego castellano&#039;, la nueva propuesta de Siete Artista