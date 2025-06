Lista completa de los 50 mejores restaurantes del mundo

COLPISA Turín Jueves, 19 de junio 2025, 23:36 Comenta Compartir

El triunfo del restaurante peruano Maido en la gala The World's 50 Best Restaurants celebrada este jueves en Turín deja un sabor agridulce para la gastronomía española. Y es aunque el vasco Extebarri y el madrileño DiverXO esperaban alzarse en el primer puesto de este 'ranking' internacional sector, su decepción por no lograrlo no empaña que ambos se mantengan en el 'top 5' de los mejores establecimientos del mundo para degustar una comida.

A ese reconocimiento que ningún otro países logra -Perú sí tiene dos restaurantes en el 'top 10' y Tailandia lo hace entre los trece mejores-, se une el hecho de que Elkano, el conocido establecimiento guipuzcoano de Getaria, logre situarse en la posición número 24 y el barcelonés Enigma lo haga en el puesto 34.

Lista completa de los restaurantes premiados este año 1. Maido, Perú, Lima

2. Etxebarri, País Vasco, España

3. Quintonil, Ciudad de México (Mejor restaurante de Norteamérica 2025)

4. DiverXO, Madrid, España

5. Alchemist, Copenhague, Dinamarca

6. Gaggan, Bangkok, Tailandia (Mejor restaurante de Asia 2025)

7. Sézanne, Tokio, Japón

8. Table by Bruno Verjus, París, Francia

9. Kjolle, Lima, Perú

10. Don Julio, Buenos Aires, Argentina

11. Wing, Hong Kong

12. Atomix, Nueva York, EEUU

13. Potong, Bangkok, Tailandia

14. Plénitude, París, Francia

15. Ikoy, Londres, Reino Unido

16. Lido 84, Gardone Riviera Italia

17. Sorn, Bangkok, Tailandia

18. Reale, Castel Di Sangro, Italia

19. The Chairman, Hong Kong

20. Atelier Moessmer Norber Niederkofler, Brunico, Italia

21. Narisawa, Tokyo, Japón

22. Sühring, Bangkok, Tailandia

23. Boragó, Santiago de Chile, Chile

24. Elkano, Guetaria, País Vasco, España

25. Odette, Singapur

26. Mérito, Lima, Perú

27. Trèsind Studio, Dubai, Emiratos Árabes Unidos (Mejor restaurante de Oriente Medio 2025)

28. Lasai, Río de Janeiro, Brasil

29. Mingles, Seúl, Corea del Sur

30. Le Du, Bangkok, Tailandia

31. Le Calandre, Rubano, Italia

32. Piazza Duomo, Piamonte, Italia

33. Steirereck, Viena, Austria

34. Enigma, Barcelona, España

35. Nusara, Bangkok, Tailandia

36. Florilège, Tokio, Japón

37. Orfali Bros, Dubai, Emiratos Árabes Unidos

38. Frantzén, Estocolmo, Suecia

39. Mayta, Lima, Perú

40. Septime, París, Francia

41. Kadeau, Copenhague, Dinamarca

42. Belcanto, Lisboa, Portugal

43. Uliassi, Senigallia, Italia

44. La Cime, Osaka, Japón

45. Arpége, París, Francia

46. Roseta, Ciudad de México, México

47. Wyn, Skillinge, Suecia

48. Celele, Cartagena, Colombia (Restaurante más sostenible de 2025)

49. Kol, Londres, Reino Unido

50. Restaurant Jan, Munich, Alemania

