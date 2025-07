Doménico Chiappe Madrid Miércoles, 23 de julio 2025, 07:29 Comenta Compartir

Uno de los guitarristas de jazz que mejor, y más rápido, improvisa sobre el diapasón, bromea sobre el escenario, habla con el público y toca sus temas con el modelo de Gibson que también eligieron maestros como Joe Pass. Nacido en Nueva York y criado en Miami, donde estudió música en los noventa, Jonathan Kreisberg se inclinó por las texturas del jazz desde adolescente y regresó a su ciudad natal con algo más de veinte años para dedicarse de manera profesional a la música de vanguardia. Ahora, con un estilo singular en la escena del jazz, sus actuaciones en vivo pueden superar el millón de visualizaciones en plataformas, con temas como 'Known you before', 'Wild animals we've seen' o 'Body and soul'. Esta semana inicia su gira por Europa, que le trae a ciudades como Barcelona, Valencia Madrid y Málaga, con un «trío de órgano». «Tengo muy buenos recuerdos de tocar en España».

–Hay algo muy particular en su forma de tocar.

–Se debe a tener una amplia gama de influencias. Es como la paleta de un pintor e intento combinarlas de maneras únicas. Como músicos, todos nos esforzamos por lograr que se reconozca nuestra forma de tocar en un disco.

–Suele estar de gira, ¿le inspira la vida en la carretera?

–Sí, me encanta conocer otras culturas. Siendo totalmente sincero, España me parece la más inspiradora de todas… ¿Quizás sea por la historia de la guitarra? No estoy seguro, pero el clima, la gente, la comida y la música, por supuesto.

–¿Cómo equilibra viajar y componer?

–A veces hay que compaginar mucho, pero a medida que me hago mayor disfruto por igual de componer, interpretar y enseñar. Porque también dedico gran parte de mi vida a un programa 'on line' que ya tiene 500 miembros.

–¿Cómo es su proceso creativo?

–Es una combinación de inspiración misteriosa y trabajo duro. Normalmente, el 70% de una melodía fluye sin esfuerzo, y luego el 30% restante casi me mata y tengo que esforzarme mucho.

–¿Qué es el jazz?

–Solo es una palabra y tiene significados diferentes para cada persona. Para mí, es un punto intermedio entre su definición tradicional –una combinación de fuentes africanas y europeas que florecieron en Estados Unidos a finales del siglo XIX– y un enfoque musical improvisado. Pero prefiero no obsesionarme con los conceptos y tocar lo que oigo en mi cabeza sin preocuparme por cómo se llama.

–¿Ha perdido el jazz su espontaneidad?

–¡No! El jazz es la música más vibrante del mundo. Está libre de todas las presiones del mercado, y sigue vivo en la calle, a diferencia de otras formas académicas.

–¿Cómo coexiste su música con Spotify y otras plataformas?

–Spotify es una corporación ávida de dinero, sin duda. Mi única esperanza es que algún día los músicos se sindicalicen y luchen por sus derechos. Hasta entonces, seguiré haciendo álbumes en vivo. Los álbumes de estudio no tienen sentido con las estructuras salariales actuales. El mercado está hecho para las estrellas del pop súper ricas y no para artistas de nicho como yo.

–¿Ha encontrado la canción perfecta?

–A veces una composición es una versión perfecta de un clásico, como 'Claro de Luna' de Claude Debussy, 'Naima' de John Coltrane, 'Have you heard' de Pat Metheny y cientos más que podría escuchar un millón de veces.

–¿Qué es la libertad musical?

–Para un improvisador como yo, parte de la libertad musical consiste en reconocer las 'cadenas invisibles' y cuándo podemos quedar atrapados. Sin embargo, al imponer limitaciones y formas a mi música también creo sonidos más específicos y originales. Es un tema complejo y tal vez así se crea el estilo propio. Por ejemplo, Jackson Pollock se liberó de las formas, pero Salvador Dalí era más libre, porque podía expresarse al manipular los detalles con gran control para sus obras. Para mí él era jazz al 100%.