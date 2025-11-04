Juan del Val: «¿Ganar el Cervantes? Me encanta haber ganado el Planeta» El escritor ha presentado su novela 'Vera, una historia de amor', junto a Ángela Banzas, finalista con 'Cuando el viento hable', que a partir de este miércoles ya están en las librerías

José Antonio Guerrero Madrid Martes, 4 de noviembre 2025, 15:47 Comenta Compartir

Llegó el día de la presentación de las novelas ganadora y finalista del Premio Planeta 2025 y Juan del Val (Madrid 55 años), el ganador del millón de euros, tenía ganas de contar cómo ha vivido estas casi tres semanas desde que el pasado 15 de octubre se hiciera con el galardón literario mejor dotado del mundo. Del Val ha tenido que capear con las críticas a que la concesión del premio no obedece tanto a su calidad literaria como a su faceta como polemista televisivo y rostro conocido de programas de éxito de Atresmedia como 'El hormiguero' o 'El desafío'.

«He vivido estos días intentando ver todo con perspectiva, pero estando dentro del huracán. Me ha parecido bastante previsible todo lo que ha sucedido. Y la verdad es que estoy deseando que llegue mañana para que la novela se pueda comprar, se pueda leer, y que luego la gente opine», ha esgrimido Del Val. Lo ha hecho este martes en un acto en la sede central del Institito Cervantes, donde la editorial Planeta ha presentado las novelas premiadas: la ganadora 'Vera, una historia de amor', y la finalista 'Cuando el viento hable', de la gallega Ángela Banzas (Santiago de Compostela, 43 años), dotada con 200.000 euros. Ambas novelas estarán desde mañana en las librerías, lo que marcará el inicio de una intensa gira de promoción que llevará a la pareja del Planeta por 20 ciudades españolas en apenas 20 días, con una primera parada en la ciudad natal de Banzas.

A la presentación, que consistió en una entrevista a los dos autores por parte de la periodista de Antena 3 Esther Vaquero y quien también acompañaba el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, asistieron numerosos escritores y editores, además del anfitrión del evento, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Del Val dijo que ahora que su novela llega al fin a los lectores serán estos los que podrán juzgarla. «No hay ninguna novela en la historia de la literatura que haya gustado a todo el mundo. Y supongo que con la mía pasará igual. Pero sí me parece interesante esperar a leerla para luego criticarla», comentó el también marido de la presentadora Nuria Roca, que acompañaba a su marido, junto a otros familiares del escritor.

Preguntado si le gustaría algún día ganar el Premio Cervantes, que precisamente se falló este lunes recayendo en el escritor mexicano Gonzalo Celorio, Del Val dijo estar encantado de haber ganado el Planeta y que alcanzar algún día el máximo galardón de las letras hispanas es algo en lo que no ha pensado. «Soy ambicioso literariamente. Lucho, me esfuerzo y pongo el alma y la vida entera para mejorar escribiendo. No es algo que me tome a la ligera. De momento vamos a disfrutar del Planeta, que es lo que tenemos en las manos», dijo y añadió: «¿Ganar el Cervantes? Esta mañana no lo había pensado, pero sinceramente no. Voy a disfrutar de lo que me ha sucedido y ahora no voy a pensar en otra cosa que no sea esta». También hizo referencia al millón de euros del premio. «Me lo gastaré, claro, con total seguridad. No sé cuánto tardaré ni en qué, pero bueno al final es un empujón económico».

Ángela Banzas, por su parte, dijo que afrontaba la gira de promoción que iniciarán este miércoles en Santiago de Compostela, donde nació y donde se desarrolla su novela, «con muchísima ilusión». «Es un impulso para poder llegar a muchísima gente. Al final cuando escribes, lo que quieres es llegar a otras personas y despertar sus emociones». Banzas confía en que su novela «en este largo invierno» que viene no solo entretenga a los lectores, «sino que te deje una sensación cálida en el pecho».