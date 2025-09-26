Miguel Lorenci Madrid Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:53 Comenta Compartir

«Sin lenguaje claro y accesible no hay justicia ni democracia». Así lo afirma Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 76 años), director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de Asale, la Asociación de Academias de la Lengua Española. En el X Congreso de la Lengua Española, en Arequipa, se propondrá que la claridad del lenguaje sea un derecho garantizado por los poderes públicos. El mestizaje y los desafíos de la inteligencia artificial serán otros ejes del encuentro, que rendirá homenaje en su ciudad natal al Nobel Mario Vargas Llosa, fallecido en abril.

–¿Cuál es el pulso del español ante la cita de Arequipa?

–No tenemos quejas ni por el uso del español en la inteligencia artificial ni por agresiones derivadas del mestizaje. Ni siquiera por la presión del inglés en América. El congreso permitirá analizar la actualidad del español, conocer mejor su evolución, su relación con las lenguas vecinas y los retos presentes.

–El lenguaje claro será un tema crucial.

–La demanda de lenguaje claro es un movimiento global. En el ámbito hispano hemos creado la red transhispánica de lenguaje claro, con más de 550 instituciones: tribunales, parlamentos, defensores del pueblo, academias… Es un compromiso para que las decisiones de los poderes públicos sean comprensibles y permitan ejercer derechos. Tradicionalmente ni legislativo, ejecutivo o judicial, ni empresas con poder de mercado (bancos, seguros), han usado un lenguaje claro.

–Como académico y jurista, ¿no hay verdadera justicia ni democracia sin claridad de lenguaje?

–Exacto. Los tribunales europeos establecen que una ley oscura no es ley; una sentencia confusa no es admisible y una comunicación administrativa ininteligible es inaceptable. Plantearemos en Arequipa que el lenguaje claro sea derecho constitucional y una obligación de los poderes públicos. No cortesía, sino deber derivado de nuestras constituciones.

–Los políticos, que no suela hablar claro, insultan con mucha claridad.

–Es universal. En América también me preguntan por el lenguaje soez de sus políticos. Es una forma de ocultar insuficiencias de gestión. Esperemos que sea coyuntural.

–Donald Trump, otro gran insultador, ¿es enemigo del español?

–No es amigo de la cultura latina ni europea. Desearía imponer el inglés como única lengua, pero eso no se logra gritando, insultado ni mandando. Hay 60 millones de norteamericanos que hablan español y serán más: en dos décadas un tercio de la población estadounidense lo hablará. El crecimiento es imparable.

–El mestizaje lingüístico y cultural, ¿más positivo que negativo?

–Debe procurarse que sea positivo. Algunas fórmulas han servido para encubrir autocracias. Analizaremos no solo el mestizaje lingüístico, sino el cultural: tradiciones, valores, folclore, urbanismo, arquitectura y la mezcla institucional y política con reclamaciones de pueblos originarios. Todo ello plantea tensiones con la democracia representativa.

–La inteligencia artificial, ¿aliada o enemiga del idioma?

–Es inevitable e imparable. Debemos hacerla amistosa. Nos preocupa que las máquinas usen correctamente la lengua, conforme a la normativa académica, y que sirva para mejorar servicios a los ciudadanos. En ambos aspectos avanzamos: hablamos con las tecnológicas para que adopten nuestras normas y contamos con el programa LEIA, que ayuda a estudiar usos reales, identificar neologismos y responder más rápido a dudas lingüísticas.

–¿Hay riesgo de que los hablantes confíen más en un chat GPT que en el Diccionario RAE?

–Esperemos que no. GPT consulta nuestros diccionarios. Queremos que difunda la normativa académica y no una inventada. El reto es mantener la unidad cibernética del español. Si cada empresa ajusta la lengua, surgirán dialectos digitales.

–El Congreso abordará también autoría y creación.

–Sí, la preservación de derechos de autor es un problema serio que tenemos en cuenta.

–El reguetón y otras corrientes músicas patean el lenguaje.

–Como en las redes, donde se atenta contra gramática y léxico. Se acortan palabras y se usan símbolos, como en culturas primitivas. Por lo general no trascienden al idioma común. Estamos atentos al lenguaje juvenil y musical para estudiar posibles incorporaciones al español.

–El llorado Mario Vargas Llosa será figura central del CILE.

–Con todo merecimiento. No solo porque estaremos en su ciudad natal, sino porque es esencial en las letras en español. Se le homenajeará con un acto específico en la inauguración y recordándolo durante todo el congreso. Se publicará un Diccionario Vargas Llosa que recogerá alfabéticamente cuestiones sobre su obra y vida, iniciativa del Instituto Cervantes. La RAE publicará también un libro homenaje con estudios de Asale sobre su vida y obra.

–¿Habrá otras publicaciones específicas?

–Presentaremos diez volúmenes del Diccionario Histórico de la Lengua Española. La RAE lleva cien años en ello y ahora logra presentar un avance: 20.000 páginas en total, además de la versión digital. También una antología de César Vallejo, el gran poeta peruano. En los últimos años hemos renovado Gramática y el Diccionario Panhispánico de Dudas, mantenemos el del Español Jurídico y seguimos publicando obras literarias.

–¿Los hispanohablantes somos conscientes del valor económico del idioma?

–No del todo. Podemos recorrer América de Alaska a Tierra del Fuego hablando nuestra lengua y no apreciamos su peso cultural y económico. Para la industria editorial y cultural es enorme, y también para las tecnologías digitales. Conviene mantener un mercado lingüístico único, no fragmentarlo en dialectos.

–¿Qué logros espera del congreso de Arequipa?

–Que aumente la cohesión entre hispanohablantes e instituciones dedicadas a la unidad y diversidad del idioma. Que celebremos juntos la gran fiesta de una lengua tan importante y afrontemos sus problemas y su futuro del mejor modo posible.