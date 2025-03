«Me encanta la novela negra nórdica, pero está bien leer un libro sin decapitaciones»

Antonio Paniagua Madrid Martes, 18 de marzo 2025, 00:25 Comenta Compartir

Richard Osman toca varios palos y ninguno se le resiste. De ser un presentador y afamado productor en la televisión británica, se ha convertido en un exitoso escritor de novelas policiacas, hasta el punto de que ha vendido 11 millones de ejemplares en 50 países, y no solo en los estados anglófonos. Con su humor británico, Osman seduce hasta al público chino. El secreto, según él, está en no aburrir.

Ha batido todos los récords de venta con las historias de misterio pertenecientes a la saga 'El club del crimen de los jueves', que cuenta como protagonistas a un grupo de detectives septuagenarios que tienen su cuartel general en el lugar en que viven: una apacible residencia de ancianos.

El autor ha cambiado a sus abuelos de fino olfato criminal por una nuera y su suegro que se desplazan por todo el mundo para esclarecer fechorías. 'Resolvemos crímenes' (Planeta), su nueva novela, empieza con buen pie. Por de pronto, va a ser traducida a una treintena de idiomas. Lejos de los asesinatos escabrosos propios de los países escandinavos, el escritor ha acuñado un estilo amable que combina la sagacidad de las ficciones de Agatha Christie con el humor ligero de P. G. Wodehouse.

«Cuando publiqué 'El club del crimen de los jueves', lo que estaba de moda era la novela negra nórdica. Debía de haber no solo un cadáver, sino que este tenía que estar hecho pedacitos, torturado y con sangre por todas partes», asegura Osman en un encuentro telemático con periodistas españoles. «Yo pretendía hacer algo más cálido sin perder la autenticidad; me propuse humanizar y divertir. Me encanta el 'nordic noir', pero a veces también está bien coger un libro que hable de seres humanos genuinos sin decapitaciones ni cuerpos en el congelador», aduce con ironía.

Humanos vs IA

En la ficción, el asesino encarga a ChatGPT que escriba sus correos con el estilo de un educado caballero inglés para no dejar pista alguna sobre su identidad. Pese a que Osman se ha valido en algunas ocasiones de la inteligencia artificial, no cree que el ingenio humano vaya a ser desplazado por el invento de marras. «Yo utilizo la IA para ciertas cosas, pero en lo que se refiere a la escritura de una novela que nos haga pensar, reír y llorar, el factor humano va a seguir pesando».

¿Cuál es la tecla que ha pulsado Osman para conseguir el aplauso del público? Ni siquiera el presentador y humorista lo sabe, pero intuye que la buena acogida de los lectores de medio mundo estriba en la originalidad de sus personajes, criaturas entrañables y rebosantes de comicidad. «Me interesa escribir de lo que significa un ser humano en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Por eso utilizo la novela negra como vehículo para hablar de la realidad. Yo escribo personajes», apunta.

Policía retirado

En esta ocasión, la historia está protagonizada por Steve, un policía retirado que lleva una vida tranquila y anodina en un pueblo y que, alcanzada la edad de jubilación, cree que ya ha tenido suficientes crímenes. No piensa lo mismo Amy Wheeler, su nuera, una guardaespaldas de ricachones que pasa su existencia entre islas apartadas y aviones privados. Completa el trío Rosie D'Antonio, una escritora de novelas negras de éxito arrollador que sabe que la vida no es la misma si no está acompañada por un buen Martini.

«Sin humor no puedo escribir, mi corazón y mi cerebro están acompasados por la ironía. Quiero alumbrar personajes que nos hagan reír, aunque también intento hablar del mundo y presentar su realidad. En mis novelas aparecen cuestiones como la demencia o el envejecimiento», alega el escritor.

Si le hubieran dicho que Netflix iba a apostar por llevar a la pantalla las peripecias de Steve y Amy, no se lo habría creído, pero así es. Y no para ahí la racha. El rodaje de una película producida por Steven Spielberg y basada en 'El club del crimen de los jueves' acaba de terminar. El filme cuenta con un impresionante reparto compuesto por Pierce Brosnan, Helen Mirren, Ben Kingsley y Celia Imrie como protagonistas, que han trabajado bajo la batuta del director Chris Columbus. Lo que más le agrada es que una industria como la audiovisual, obsesionada por la juventud, recree las andanzas de unos venerables ancianos.