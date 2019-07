El Instituto de la Lengua acoge la presentación del libro 'El director', de David Jiménez Cartel anunciador de la presentación del libro de David Jiménez. / Instituto Castellano y Leonés de la Lengua El acto se celebrará en los jardines del Palacio de la Isla el lunes, 8 de julio, a las 19:30 horas BURGOS CONECTA Burgos Martes, 2 julio 2019, 18:57

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua presenta el próximo lunes, 8 de julio, a las 19:30 horas, en los jardines del Palacio de la Isla de Burgos, el libro 'El Director' (Libros del K.O), del periodista y ex director del diario 'El Mundo' David Jiménez. En él, ofrece un relato único sobre cómo funciona el juego de favores entre los medios de comunicación y el poder político y económico, y el precio que acaban pagando aquellos que se niegan a participar por su deseo de independencia. La presentación, integrada en el Circuito Literario de Castilla y León del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, correrá a cargo del profesor de la Universidad de Burgos Pedro Ojeda.

Presidentes, reyes, ministros, banqueros, capos del dinero, comisarios y periodistas protagonizan esta crónica sobre los secretos inconfesables del periodismo y los hilos que gobiernan España. Igualmente, el relato acerca al lector el funcionamiento de la vida en la redacción de un gran periódico, conociendo sus personajes, rivalidades, traumas y éxitos a los que se enfrentan en su día a día. 'El Director' es, además, un retrato íntimo de las encrucijadas éticas, las relaciones personales, las amistades y deslealtades que se viven cuando se está al frente de uno de los grandes diarios del país. El reto de dirigir el diario se acabó transformando en una batalla por la defensa de la independencia del periódico frente a un 'establishment' político y económico decidido a controlarlo.

El autor

David Jiménez, que comenzó su carrera con 23 años como becario en las secciones de Madrid y Sociedad de 'El Mundo', se curtió profesionalmente cubriendo guerras, desastres y revoluciones durante casi dos décadas antes de ponerse al frente de este rotativo. En octubre de 1998 inauguró la primera corresponsalía del periódico en Asia, donde cubrió los grandes acontecimientos de la región hasta 2014. Jiménez ha escrito y publicado reportajes para 'The Guardian', 'The Toronto Star', 'The Sunday Times' y la revista 'Esquire', entre otros. También ha colaborado para las cadenas de televisión CNN y BBC. Entre sus obras figuran 'Hijos del monzón' (Kailas, 2007), premiado como el Mejor Libro de Literatura de Viajes en España y traducido al inglés, alemán e italiano, entre otros idiomas. También ha publicado la novela 'El botones de Kabul' (La Esfera, 2010), basada en su experiencia cubriendo la guerra, y 'El lugar más feliz del mundo' (Kailas, 2013).