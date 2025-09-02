BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Luis Artigue presenta en Burgos su libro 'Trumpsilvania'

El autor leonés presenta su última novela, una distopia con Trump al frente de un gobierno paritario de humanos y vampiros, este viernes, 3 de septiembre, en el Palacio de la Isla

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:48

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza este miércoles, 3 de septiembre, a las 19:30 horas, en el Palacio de la Isla de Burgos, la presentación del libro 'Trumpsilvania' (Eolas Ediciones), última novela del escritor leonés Luis Artigue. Se trata de una novela en la cual el autor se imagina una distopía: la decisión de Donald Trump de crear un gobierno paritario de humanos... contra vampiros. Durante la presentación, el autor estará acompañado el editor por Héctor Escobar.

La novela, escrita antes de que Trump accediera a su segundo mandato en la Casa Blanca, sitúa la acción en noviembre de 2024, coincidiendo con el anuncio hecho por el presidente electo, Donald Trump, de su nuevo gobierno, con una composición paritaria con el mismo número de humanos que de vampiros.

Mientras, Jonathan Harker, el jefe mafioso de Crapulake City, sufre un accidente de tráfico y queda relegado de por vida a una silla de ruedas. Y su mujer (Mina Harker) y su amante (Lucy Holmwood) se alían empresarialmente entonces, para pasar a dirigir juntas el imperio criminal de la familia Harker con gran eficacia. Pero tal osadía femenina no puede quedar impune, asegura el gánster de la banda rival (el Conde Orlok). Y lo mismo opina Jonathan Harker. Ambos han cometido el error de pensar que esas dos mujeres son la presa, y no el depredador. Con la absoluta decisión de divertirse «de forma revolucionaria», Artigue oferta una visión 'ácida y corrosiva', sin olvidar a su niño interior y pensando en lo necesario que es divertirnos leyendo.

Currículum

Licenciado en Filología Hispánica, Luis Artigue (León, 1974) amplió estudios en la Universidad de Toronto. Como novelista ha publicado ocho libros, entre ellos 'Club La Sorbona' (2013, Alianza; Premio Miguel Delibes); 'Donde siempre es medianoche' (2018, Pez de Plata; Premio Celsius); 'Café Jazz el Destripador' (2020, Pez de Plata; Premio Lloret Negre a la Mejor Novela en Castellano); 'Ficción para multitudes' (2022, Pez de Plata) y 'Trumpsilvania' (2025, Eolas Ediciones).

Poeta de signo realista, confesional y visionario, ha publicado 'Tres, dos, uno… Jazz (2007, Premio Ojo Crítico de RNE); 'Los lugares intactos' (2008, Pre-Textos; Premio Arcipreste de Hita); 'La noche del eclipse tú' (2010, Visor, Premio Fray Luis de León) y 'Helena' (2023, Eolas Ediciones: finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León que convoca anualmente el Instituto Castellano y Leonés de la lengua. Su obra lírica está traducida y recogida en varias antologías.

Además, es conferenciante y columnista en El Imparcial, donde escribe artículos y crítica de libros, cine y música. Su obra ha sido traducida y editada en Italia y Portugal.

