Representación de una obra de Lupulo Teatro. BC

Lúpulo Teatro abre el telón de Mahamud con 'Entre-meses anda el juego'

El V Festival 'Escenario Patrimonio de Castilla y León, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, aúna artes escénicas, patrimonio y recursos turísticos, en una apuesta por el medio rural de la Comunidad

Burgos

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:41

El domingo 17 de agosto, en la Plaza Mayor de Mahamud, la compañía Lúpulo Teatro abrirá el telón con su nueva obra 'Entre-meses anda el juego'. Una experiencia familiar divertida y ágil que revisa este género clásico con su particular mirada, y que dará comienzo a las 20:30 h.

El V Festival 'Escenario Patrimonio de Castilla y León' llegará hasta las nueve provincias de la Comunidad, poniendo en valor su destacado patrimonio artístico, desde monumentos religiosos y civiles, hasta edificios industriales y diferentes paisajes culturales, con el objetivo de promocionar enclaves patrimoniales menos conocidos o que no se encuentran dentro de los circuitos turísticos más populares.

Este festival es el resultado de la suma de esfuerzos entre las diferentes administraciones, gracias a la colaboración de las entidades locales con la Junta, habilitando espacios y atendiendo a las necesidades técnicas y humanas para el correcto desarrollo de las actividades.

Todos los espectáculos son gratuitos y la entrada es libre hasta completar el aforo.

