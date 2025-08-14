Lúpulo Teatro abre el telón de Mahamud con 'Entre-meses anda el juego' El V Festival 'Escenario Patrimonio de Castilla y León, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, aúna artes escénicas, patrimonio y recursos turísticos, en una apuesta por el medio rural de la Comunidad

El domingo 17 de agosto, en la Plaza Mayor de Mahamud, la compañía Lúpulo Teatro abrirá el telón con su nueva obra 'Entre-meses anda el juego'. Una experiencia familiar divertida y ágil que revisa este género clásico con su particular mirada, y que dará comienzo a las 20:30 h.

El V Festival 'Escenario Patrimonio de Castilla y León' llegará hasta las nueve provincias de la Comunidad, poniendo en valor su destacado patrimonio artístico, desde monumentos religiosos y civiles, hasta edificios industriales y diferentes paisajes culturales, con el objetivo de promocionar enclaves patrimoniales menos conocidos o que no se encuentran dentro de los circuitos turísticos más populares.

Este festival es el resultado de la suma de esfuerzos entre las diferentes administraciones, gracias a la colaboración de las entidades locales con la Junta, habilitando espacios y atendiendo a las necesidades técnicas y humanas para el correcto desarrollo de las actividades.

Todos los espectáculos son gratuitos y la entrada es libre hasta completar el aforo.