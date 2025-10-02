El MEH programa más de 150 actividades hasta enero de 2026

BURGOSconecta Burgos Jueves, 2 de octubre 2025, 13:55 Comenta Compartir

La directora general de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez, acompañada del director-gerente del Sistema Atapuerca (SACE), Rodrigo Alonso, y del director científico del Museo de la Evolución Humana (MEH), Juan Luis Arsuaga, ha presentado este jueves, 2 de octubre, la nueva programación del Museo de la Evolución Humana para el cuatrimestre octubre-enero 2025-2026, así como el segundo número de su Revista Cultural y Científica. Una publicación y una programación que continúa celebrando los 15 años del MEH y los 25 de la declaración de Atapuerca como Patrimonio Mundial.

El Museo de la Evolución Humana va a realizar 150 actividades para volver a convertir al Museo en un espacio actual, dinámico y abierto. En un ágora en el que se va a dar cita la Ciencia, la Cultura y el Arte. Todo ello en una nueva publicación con destacadas firmas como la de Javi Nieves, premio 'Ondas' o la de Juan Luis Arsuaga. Además, este nuevo número cuenta con una colaboración de Ana Gracia sobre Benjamina, fósil que se expone en la exposición 'Sueños Rotos' del museo o la de Trinidad de Torres, que cuenta el descubrimiento del primer fósil humano en la Sierra de Atapuerca. La portada ha sido diseñada por Manuel Estrada, el diseñador del logo del Museo; que escribe además un artículo sobre la concepción del logotipo del MEH.

En cuanto a las exposiciones temporales, el Museo va a organizar, en colaboración con la Junta de Castilla y León y la Real Fábrica de Tapices, la exposición 'Real Fábrica de Tapices. Obra moderna y contemporánea', que va a mostrar una cuidada selección de piezas que van desde finales del siglo XIX a la actualidad junto con el instrumental histórico tradicional de trabajo; son bellas piezas textiles creadas en sus obradores mediante el uso de las centenarias técnicas preservadas en la manufactura. Esta exposición quiere celebrar los más de trescientos años de actividad ininterrumpida de esta institución y los quince años del Museo de la Evolución Humana.

Además, se podrá visitar desde noviembre la exposición 'Una mirada botánica', que va a mostrar más de trescientas especies vegetales de la sierra burgalesa con fotografías de Javier María García y la autoría conjunta de Miguel Ángel Pinto y Eudald Carbonell. Esta muestra se realizará en colaboración con Fundación Atapuerca y Fundación Caja de Burgos. La oferta expositiva del Museo se completa con las exposiciones 'Sueños Rotos. La niñez en la Sima de los Huesos', 'Homo antecessor. El descubrimiento de una especie', exposición que ha sido nominada en la categoría 'Mejor Exposición sobre historia' en los 'II Premios de los lectores +HISTORIA' de la revista 'Historia National Geographic'; 'Animalia. Fauna en Hierro' y 'Playevolución'.

Agenda científica

En el apartado dedicado a la divulgación científica el Museo ha programado 23 charlas y conferencias sobre los más diversos temas de interés científico, destacando congresos nuevos como la Reunión científica realizada con la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense, que contará con una mesa redonda sobre esta temática además de otras sesiones científicas, talleres prácticos y ponencias. Otro novedoso ciclo será el realizado con la Asociación Española contra el Cáncer con reputados profesionales para hablar sobre esta enfermedad difícil de combatir a pesar del esfuerzo de investigadores, médicos, enfermeras, administraciones y empresas privadas. Cuatro especialistas hablarán de cómo está avanzando la medicina en este sentido.

También se van a suceder ciclos de charlas ya clásicos como el encuentro sobre Geología con la Asociación Geocientífica de Burgos o ciclos como el dedicado al Cross de Atapuerca, en colaboración con la Diputación de Burgos, y que reunirá a figuras como la atleta Marta Pérez o al conocido periodista deportivo Ernest Rivera, quien hablará de la historia oculta de los Juegos Olímpicos con algunas historias que no siempre tuvieron el espacio que merecían en los medios.

Asimismo, en colaboración con la Fecyt y la UBU, vuelve el tradicional ciclo 'Acercando la Ciencia' con divulgadores que contarán aspectos de ciencia e investigación de una forma sencilla y cercana y en colaboración con la Asociación Astronómica de Burgos podremos aprender más sobre el observatorio Vera C. Rubin que va a revolucionar la Astronomía. En esta charla, Wouter Van Reven, astrofísico por la Universidad de Leiden y desarrollador de software en el observatorio, explicará cómo funciona este telescopio de más de 8 metros de ancho que va a sacar fotos de todo el cielo cada 3 días.

Asimismo, el MEH va a desarrollar el proyecto de colaboración con la Fundación Pfizer 'Ciencia para vivirla', para promover las carreras STEM a las nuevas generaciones y romper estereotipos sobre la figura del investigador en España, combatiendo la percepción de que la ciencia es inaccesible o monótona. Dentro de este proyecto la Fundación Pzifer ha grabado un cortometraje en el Museo que se presentará el 21 de octubre en el MEH y se proyectará a todos los colegios que visiten el Museo durante la Semana de la Ciencia.

Jueves acústicos

En el apartado cultural vuelve otra edición del ciclo de música 'Jueves Acústicos' con la participación de tres grandes artistas: Sonia Gómez, Gonzalo Hermida y Yolu Saa tocarán en formato acústico en el salón de actos del Museo.

Además, tendrá lugar el concierto 'Remember' de Marilia, ex Ella baila sola, con Diego Galaz, el reconocido violinista burgalés, que grabó en todos los discos del famoso grupo. Estarán acompañados en su actuación en el Fórum Evolución por otros grandes músicos para celebrar los 25 años de la declaración de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca como Patrimonio mundial por la Unesco y la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura en 2031 y con el objetivo de formar parte de ese Burgos Distrito Creativo, donde la cultura llegue y se extienda por todos rincones.

Seis coloquios literarios con autores como Vicente Vallés, Fernando Jáuregui o Nagore Suárez volverán a reunir a lo mejor de la literatura en este salón de actos y en el apartado cinematográfico volverá el 'Mendi Tour', el festival internacional de cine de montaña y aventura que volverá a tener al MEH como sede en Burgos para visionar una cuidada selección de las mejores películas presentadas a concurso durante la edición de 2025. Este certamen reúne anualmente las mejores producciones de cine de montaña en su más amplio sentido, ya que junto a la escalada o el alpinismo también incluye deportes extremos como el esquí o la naturaleza el medioambiente o la etnografía.

Con el sello 'ResponsabilizaMEH' se proyectarán dos documentales. El primero de ellos 'La aventura de ser humano', en colaboración con Fundación Aspanias. Se trata de una colección de vídeos cortos donde, de forma fácil y divertida, se cuenta la evolución humana y las historias de los objetos del museo. Este proyecto de accesibilidad cognitiva quiere acercar el Museo de la Evolución Humana a quienes tienen dificultades de comprensión lectora. El otro documental es 'Quién es el siguiente', un proyecto audiovisual en el que la Asociación Berbiquí explora el lenguaje cinematográfico de las películas de suspense y terror. El Museo ha programado diversos talleres para menores de todas las edades. En total 94 sesiones de 23 talleres distintos sobre las exposiciones temporales y otros aspectos de la evolución humana.

Territorio Atapuerca

El MEH ha programado en el 'Territorio Atapuerca' una diversa programación para dinamizar el entorno de la sierra. Estas actividades incluyen el 'Cross de Atapuerca', uno de los mejores cross del mundo y que va a volver a congregar a más de 5.000 atletas con la presencia de los atletas nacionales e internacionales más destacados en esta disciplina o la 'XXII Marcha a pie a los Yacimientos', actividad que conmemora la declaración de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca como Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. Además, se sucederán los talleres en el Carex de Atapuerca y en el Cayac de Ibeas de Juarros y las visitas especiales a los Yacimientos.