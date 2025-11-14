Muere a los 86 años Encarnita Polo, autora de 'Paco, Paco, Paco' La artista, una figura clave de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta, ha muerto este viernes en Ávila; su hija solicitó respeto y privacidad para la familia en estos momentos difíciles

Miguel G. Casallo Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

Ha fallecido la cantante y actriz Encarnita Polo, autora del emblemático tema 'Paco, Paco, Paco', a los 86 años en Ávila, según han confirmado fuentes próximas a su familia. Su hija, Raquel Waitzman Polo, ha comunicado la noticia y ha solicitado que se respete la privacidad del entorno en este momento tan delicado.

Encarnita Polo se despide dejando una huella imborrable en la escena de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta, gracias a su voz, carisma y un éxito que trascendió generaciones. Aunque en los últimos años había optado por una vida más discreta, su legado artístico permanece vivo en el imaginario colectivo de la música española.