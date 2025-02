Ascua, Hate me Better y Enemigo Públiko, finalistas de UBULIVE 2025

BURGOSconecta Burgos Viernes, 28 de febrero 2025, 16:57 Comenta Compartir

UBULIVE 2025 ya tiene finalistas. Ascua, Hate me Better y Enemigo Públiko son los grupos que competirán el próximo jueves, 6 de marzo, por alzarse con el triunfo en el concurso de grupos musicales que impulsan la Universidad de Burgos y Fundación Caja de Burgos. Las tres formaciones actuarán en la Sala Andén 56, a partir de las 21:00 h, junto a Cosmic Wacho como artista invitado. Los conciertos son de entrada libre hasta completar aforo.

El ganador obtendrá un premio de 600 euros y su inclusión en los programas de Sonorama, Ebrovisión, Alpaka Fest e INfestival. El segundo y tercer clasificados recibirán un premio de 450 y 300 euros, respectivamente.

ASCUA

Ascua es un grupo de punk/hardcore surgido a principios de 2022 a partir de la última formación del grupo lermeño de rock 'A Fuego' con la intención de retomar la actividad musical y sacar canciones con un sonido distinto y más contundente que el anterior.

En abril de 2022 lanzaron su primer disco, 'Factoría de opinión', que consta de un total de 10 temas, que presentaron a lo largo de 2022 por distintos puntos de la provincia de Burgos.

El 24 de octubre presentaron su segundo disco, 'Somos', con un sonido más trabajado y evolucionado, aunque siguiendo en la línea de Ascua, mezclando distintos estilos como el punk, hardcore o metal, y combinando voces agresivas con líneas más melódicas, siempre con letras de carácter reivindicativo.

El grupo está compuesto por Fernando Alonso: baterías / Daniel Romero (Kapy): bajo y voces / Josu Escalada: guitarra y voz / Jesús Díez (Yuso): guitarra / Mikel Valero: guitarra / Adrián Temiño (Kose): voz

Enemigo Públiko

Eduardo (bajo) y Rodrigo (voz) forman Enemigo Públiko en 2018 tras haber estado en otros proyectos similares. Al inicio fue una cosa sin muchas pretensiones: intentában tocar los temas de los grupos que les gustaban (La Polla, Eskorbuto, RIP, Arpaviejas etc).

Después de su paso por un estudio de grabación, con lo que eso supone, siguem componiendo temas y buscando el sonido potente que les gusta.

Enemigo Públiko lo componen: Componentes: Eduardo: bajo / Rodrigo: voz / Álvaro: voz2 / Pau: guitarra

Hate Me Better

Hate me Better, nace a principios del verano de 2023 con la idea principal de componer música centrándose en el rock alternativo internacional y británica de la década de los 2000. Inspirados por bandas icónicas de la época como The strokes, Nothing but Thieves, Muse, Arctic Monkeys, Bring me The Horizon, My Chemical Romance y The Pretty Reckless entre otras, buscando un sonido que evoque el sentimiento de nostalgia, oscuridad y modernidad al mismo tiempo.

Ampliar Integrantes del grupo Hate me Better.

La identidad del proyecto se está definiendo actual­mente por la intensidad de sus temas y su proceso experimental de composición buscando la creación de atmósferas.

El grupo lo componen: Patricia Crego del Val: voz / Eduardo Guinea: bajo / Blanca Contreras Domingo: pianista / Alejandro Cabrera Lobera: guitarra solista / Sergio Castro Bravo: batería

Artista invitado

Cosmic Wacho, formado en 2020 por el malagueño Aless Domínguez y el santafesino Franco Felici, ha logrado hits sin complejos con millones de reproducciones. Sus canciones, evocadoras y de vibrante eclecticismo, combinan efluvios pop, destellos disco, toques funk, ecos ochenteros y, por supuesto, los inconfundibles ritmos latinos y cumbieros que los caracterizan. Con influencias de artistas como Cupido, Bomba Estéreo, Jackson 5 o Wham, su repertorio navega desde el romanticismo hasta el perreo, pasando por el urban y el indie, manteniendo siempre una propuesta coherente, original y fresca.

Ampliar Cosmic Wacho.

En abril de 2024, presentaron su segundo álbum, Lo Que Dicen Por Ahí, que ha recibido una cálida acogida en España, México y Colombia, donde debutaron en vivo. Su gira por las principales ciudades españolas ha consolidado su éxito.