El ciclo Literatura en Música continúa en Burgos con música francesa de los siglos XIX y XX La soprano suiza Laurine Moulin, acompañada al piano por Alberto Arroyo, junto con la poeta Carmen Crespo y la rapsoda burgalés Juan M. Moure ofrecerán el concierto este jueves

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Sociedad Filarmónica de Burgos programan este jueves, 27 de noviembre, a las 20:15 horas, en el Auditorio ElCirculo de la capital burgalesa, la segunda de las tres actuaciones conjuntas del nuevo ciclo 'Literatura en Música', desarrollado conjuntamente por ambas instituciones en el marco de la nueva temporada musical 2025/26 que promueve la Sociedad Filarmónica de Burgos.

La propuesta interdisciplinar francesa-española 'Pourquoi?' entrelaza la creación poética contemporánea y la música, incorporando la voz de autores actuales y de un rapsoda burgalés, lo que refuerza la dimensión viva de la literatura en diálogo con otras artes. El programa 'Pourquoi? Música francesa de los siglos XIX y XX' para piano y voz con intervenciones poéticas reúne al pianista Alberto Arroyo, compositor y director del ensemble Continnuum XXI, con sede en Dresde (Alemania); a la soprano suiza Laurine Moulin; a la poeta cacereña Carmen Crespo, Premio Nacional de Poesía José Hierro por el poemario 'En sí ni un solo momento' y al rapsoda burgalés Juan M. Moure que interpretarán obras de Aperghis, Delibes, Fauré, Ligeti, Massenet, Messiaen, Arroyo y Moulin.

El grupo está centrado en la interpretación de música histórica y contemporánea, entendidas como partes unidas de un mismo devenir temporal y en la colaboración con otras artes y la interdisciplinaridad. Todos los conciertos son abiertos a cualquier interesado. Las entradas tienen un precio de 15 euros y pueden adquirirse desde una hora antes de cada concierto en la taquilla del auditorio ElCírculo. Por su parte, los jóvenes tienen una tarifa reducida a 5 euros en cada concierto.

