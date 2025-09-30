Comienza la nueva temporada del ciclo Literatura en Música en Burgos La soprano burgalesa Alicia Amo y la pianista Natalia González ofrecen el concierto inaugural el viernes, 3 de octubre, en el Auditorio ElCírculo

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Sociedad Filarmónica de Burgos programan de forma conjunta el ciclo 'Literatura en Música', integrado en la nueva temporada musical 2025/26 que promueve la Sociedad Filarmónica.

El recital inaugural 'Siénteme libre. Notas de poesía española' parte de textos de Bécquer, Juan Ramón Jiménez o Miguel Hernández y de romanceros, coplas y poesía sefardí, conectando directamente con el estudio, difusión y resignificación de la literatura hispánica que constituye la misión del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

La soprano Alicia Amo, la intérprete burgalesa más internacional y de mayor proyección, acompañada al piano por Natalia González, inaugura el viernes, 3 de octubre, a las 20:15 horas, esta cita con los aficionados al género. La Sociedad Filarmónica de Burgos ha encargado este programa, que pretende ser una declaración de intenciones, y constituye un estreno para los intérpretes, lo que aporta singularidad y un toque local. Este primer concierto se cierra con el estreno en la versión para soprano y piano de 'Tres poemas' de Miguel Hernández que el compositor Jesús Torres incluyó en su ópera 'Tejas Verdes'. El programa de este primer concierto incluye la interpretación de obras de García Morante, Guridi, Nin-Culmell, Obradors y Torres.

La propuesta interdisciplinar francesa-española 'Pourquoi?' entrelaza la creación poética contemporánea y la música, incorporando la voz de autores actuales y de un rapsoda burgalés, lo que refuerza la dimensión viva de la literatura en diálogo con otras artes. Esta segunda cita está programada para el jueves, 27 de noviembre. El programa Pourquoi? Música francesa de los siglos XIX y XX para piano y voz con intervenciones poéticas reúne al pianista Alberto Arroyo, compositor y director del ensemble Continnuum XXI, con sede en Dresde (Alemania), a la soprano suiza Laurine Moulin, a la poeta cacereña Carmen Crespo, Premio Nacional de Poesía José Hierro por el poemario 'En sí ni un solo momento' y al rapsoda burgalés Juan M. Moure. Interpretan obras de Aperghis, Delibes, Fauré, Ligeti, Massenet, Messiaen, Arroyo y Moulin. El grupo está centrado en la interpretación de música histórica y contemporánea, entendidas como partes unidas de un mismo devenir temporal y en la colaboración con otras artes y la interdisciplinaridad.

Por último, el espectáculo del Ensemble 4.33, 'Asómbrate', toma como base cuentos de tradición oral de diferentes culturas, incluida la española, y los convierte en un formato escénico de música, danza y teatro de sombras, subrayando la importancia de la transmisión oral como matriz de la literatura y del patrimonio inmaterial. La temporada de conciertos de la Sociedad Filarmónica finaliza el viernes, 5 de diciembre, con este programa multidisciplinar bajo la dirección de la salmantina Alicia Garrudo, que pone en escena un espectáculo que integra música, danza y teatro de sombras, con la literatura de tradición oral como fuente de todo ello.

Las entradas tienen un precio de 15 euros y pueden adquirirse desde una hora antes de cada concierto en la taquilla del auditorio ElCírculo. Los jóvenes tienen una tarifa reducida a 5 euros.

Programa

Viernes, 3 de octubre (inauguración de la temporada)

20:15 horas en el Auditorio ElCírculo (C/ Ana Lopidana nº 6. Burgos)

Programa: 'Siénteme libre. Notas de poesía española'. Concierto lírico con obras de García Morante, Guridi, Nim-Culmell, Obrador y Torres, interpretado por Alicia Amo, soprano y Natalia González, piano.

Jueves, 27 de noviembre

20:15 horas en el Auditorio ElCírculo (C/ Ana Lopidana nº 6. Burgos)

Programa: 'Pourquoi? Música francesa de los siglos XIX y XX para piano y voz con intervenciones poéticas'. Obras de Aperghis, Delibes, Fauré, Ligeti, Massenet, Messiaen, Arroyo y Moulin interpretado por Laurine Moulin, soprano; Alberto Arroyo, piano; Carmen Crespo, poeta y Juan M. Moure, rapsoda.

Viernes, 5 de diciembre

20:15 horas en el Auditorio ElCírculo (C/ Ana Lopidana nº 6. Burgos)

Programa: 'Asómbrate. Cuatro cuentos del mundo y cuatro técnicas de sombras', interpretado por Ensemble 4.33. Chema Corvo, piano y composición; Israel Muñoz, actor y técnico; Olga Martínez, bailarina y Alicia Garrudo, flauta y dirección.