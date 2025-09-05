BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La artista alavesa Idoia abrirá el Tribu San Miguel Burgos el jueves 18 de septiembre. Tribu San Miguel Burgos

El festival Tribu de Burgos desvela su cartel por días

La música comenzará a sonar el jueves 18 con el concierto de Idoia en Cultural Cordón, con entradas ya a la venta por 15 euros

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:44

Tribu San Miguel Burgos llenará de música la Plaza Mayor y el Paseo del Espolón los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre, un programa que completará con un espacio gastronómico yactividades culturales dedicadas a todo tipo de público. El festival acaba de desvelar su cartel por días, con 16 conciertos gratuitos precedidos el jueves de la única actuación de pago: la de la artista alavesa Idoia en Cultural Cordón, con entradas a 15 euros que se pueden adquirir en bacantix.com y en las taquillas de la Casa del Cordón.

El viernes 19 se subirán a los distintos escenarios del Tribu Baiuca, Queralt Lahoz, Bulego, Cristina Len y Puño Dragón. El sábado será el turno de Viva Belgrado, Ortiga, Sanguijuelas del Guadiana, el arandino Barry B, Le Parody y María Arnal.

El domingo pondrá el broche del festival un cartel de lujo, protagonizado por Zuaraz, los burgaleses Luna Club, Quentin Gas y Los Zíngaros, Pedro Pastor y una actuación única: Rozalén + Fetén Fetén. Todos los días habrá sesiones de los DJ´s A.Theo y PetiteMort.

Un viaje lleno de poesía

La joven artista Idoia Asurmendi será la encargada de inaugurar el Tribu San Miguel Burgos 2025, con su propuesta de música de raíz, pop y poesía, que pone en escena con una madurez extraordinaria. Idoia traerá a la sala de exposiciones de Cultural Cordón el jueves 18 su segundo trabajo, 'De amar y desandar', un viaje lleno de sensibilidad. Con su piano y su voz, Idoia crea paisajes sonoros cargados de emoción y belleza y convierte cada concierto en una experiencia inolvidable.

