El festival Tribu de Burgos desvela su cartel por días La música comenzará a sonar el jueves 18 con el concierto de Idoia en Cultural Cordón, con entradas ya a la venta por 15 euros

Tribu San Miguel Burgos llenará de música la Plaza Mayor y el Paseo del Espolón los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre, un programa que completará con un espacio gastronómico yactividades culturales dedicadas a todo tipo de público. El festival acaba de desvelar su cartel por días, con 16 conciertos gratuitos precedidos el jueves de la única actuación de pago: la de la artista alavesa Idoia en Cultural Cordón, con entradas a 15 euros que se pueden adquirir en bacantix.com y en las taquillas de la Casa del Cordón.

El viernes 19 se subirán a los distintos escenarios del Tribu Baiuca, Queralt Lahoz, Bulego, Cristina Len y Puño Dragón. El sábado será el turno de Viva Belgrado, Ortiga, Sanguijuelas del Guadiana, el arandino Barry B, Le Parody y María Arnal.

El domingo pondrá el broche del festival un cartel de lujo, protagonizado por Zuaraz, los burgaleses Luna Club, Quentin Gas y Los Zíngaros, Pedro Pastor y una actuación única: Rozalén + Fetén Fetén. Todos los días habrá sesiones de los DJ´s A.Theo y PetiteMort.

Un viaje lleno de poesía

La joven artista Idoia Asurmendi será la encargada de inaugurar el Tribu San Miguel Burgos 2025, con su propuesta de música de raíz, pop y poesía, que pone en escena con una madurez extraordinaria. Idoia traerá a la sala de exposiciones de Cultural Cordón el jueves 18 su segundo trabajo, 'De amar y desandar', un viaje lleno de sensibilidad. Con su piano y su voz, Idoia crea paisajes sonoros cargados de emoción y belleza y convierte cada concierto en una experiencia inolvidable.

