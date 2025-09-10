Las figuras de los profetas y la música de Scarlatti, protagonistas de Música y Teología en Burgos La iglesia de la Merced acogerá el ciclo, donde expertos en la materia explican el contenido musical y teológico de las piezas que después se interpretarán en un concierto

El festival 'Música y Teología' nació hace tres años como una propuesta cultural en el que expertos en la materia explican el contenido musical y teológico de las piezas que después se interpretarán en un concierto. El público no sólo escucha las piezas musicales, sino que comprenden el contexto de la obra interpretada y su trasfondo musical y teológico.

Este año, y con el título de «Prophetia», el festival regresa al calendario cultural de la ciudad en la iglesia de la Merced, en un ciclo que quiere ser un homenaje a Alessandro Scarlatti en el tercer centenario de su muerte, aunque también habrá guiños a Pierluigi da Palestrina, del que se cumple medio milenio de su nacimiento. Los conciertos están organizados por el Arzobispado de Burgos, la Fundación Círculo y la Burgos Baroque Ensemble y han sido presentados esta mañana en una rueda de prensa.

Cada sesión cuenta con una lección magistral en la que el director de cada orquesta y un teólogo explican el origen de la composición del texto y de la música y presentan una 'guía de audición' de la misma. La comprensión de cada pieza se ve acentuada con la proyección de la traducción de los textos durante la interpretación. De esta manera, el asistente participa de la máxima experiencia musical que el compositor trató de comunicar en su creación.

La edición 'Música y Teología' de este año presenta cuatro encuentros que comenzarán con una charla a las 18:00 horas. Después, tras una pausa para compartir un café en el vecino hotel NH, comienza, a las 20:00 horas, el concierto.

El primero de los conciertos se celebrará el 21 de septiembre, con la puesta en escena del oratorio de Felix Mendelssohn, que describe los acontecimientos de la vida del profeta Elías. Estará interpretado por la orquesta filarmónica de La Mancha, dirigida por Francisco Antonio Moya.

Con el sugerente título «Entre el mar y el fuego. Arias de redención en el oratorio barroco napolitano», la agrupación Nereydas, dirigida por Ulises Illán, protagonizará el concierto del 11 de octubre. En él se recorrerán algunas de las arias que Scarlatti compuso para sus oratorios romanos y napolitanos. En este concierto, sobresale la presencia del contratenor Filippo Mineccia.

El 26 de octubre el ciclo de conciertos proseguirá con la 'Passio Domini Nostri Iesu Christi secundum Ioanem', de Alessandro Scarlatti, interpretada por la Burgos Baroque Ensemble, dirigida de nuevo por Ulises Illán. Cuenta con la presencia del contratenor Jorge Enrique García y el barítono Víctor Cruz.

El último concierto, el 16 de noviembre, está dedicado al Oratorio de Navidad de Bach, del que se interpretarán dos de sus cantatas. Estará interpretado por el coro Ars Nova, dirigido por Javier Castro. En este concierto habrá también un homenaje a G. Pierluigi da Palestrina, donde el coro interpretará un motete navideño a seis voces, titulado 'O magnum mysterium'.

Las entradas están a la venta en sede de la Fundación Círculo y en su servicio online de entradas, así como en la propia iglesia de la Merced antes de los conciertos. Se ha habilitado, además, un bono para participar de los cuatro conciertos.

