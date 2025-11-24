BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El director de orquesta José Luis López Antón, en una imagen de archivo. ILCyL

Homenaje en Burgos a Manuel de Falla en el ciclo 'Contando la música'

López Antón, director titular de la Orquesta Sinfónica de Ávila, analizará la partitura del popular ballet 'El Sombrero de Tres Picos' este martes, a las 18:30 horas, en el Palacio de la Isla

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:16

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza el martes, 25 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Palacio de la Isla de Burgos, una nueva sesión del ciclo divulgativo 'Contando la música', la charla de apreciación musical impartida por José Luis López Antón, director titular de la Orquesta Sinfónica de Ávila. En este nuevo encuentro con el público burgalés, López Antón analiza la partitura del popular ballet 'El Sombrero de Tres Picos', del célebre compositor Manuel de Falla.

Se trata de un ballet en dos actos, con libreto de Gregorio Martínez Sierra, basado en la novela homónima de Pedro Antonio de Alarcón; fue estrenado en Londres en 1919 con decorados de Picasso y coreografía de Léonide Massine para los ballets rusos de Diaghilev. La partitura integra el lenguaje sinfónico con elementos del folclore andaluz: seguidillas, fandangos, farrucas y jotas, tratados con gran riqueza tímbrica y rítmica. La orquestación es brillante, con notable uso de la percusión y los metales. La obra se inicia con la evocación de un ambiente popular español. En el primer acto se suceden escenas cómicas y danzas populares (fandango, seguidillas) y en el segundo se sucede el desarrollo dramático y el final con la Danza de la Jota, enérgica y jubilosa. El Sombrero de Tres Picos es un ejemplo de nacionalismo musical español llevado al escenario internacional con refinamiento orquestal.

