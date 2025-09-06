BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años

Creador del estilo musical rumbakalao —una fusión entre la rumba española y el bakalao—, fue una figura clave en la escena musical de los años 90

C. P. S.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:38

Pedro Bermúdez, más conocido como Azuquita, ha fallecido este viernes a los 47 años. El artista valenciano, creador del estilo musical rumbakalao —una fusión entre la rumba española y el bakalao—, fue una figura clave en la escena musical de los años 90.

Azuquita irrumpió en el panorama musical en 1993 con una versión rumbera del éxito 'Así me gusta a mí' de Chimo Bayo. Posteriormente, publicó tres álbumes, entre 1994 y 1997, en los que destacó por su capacidad de mezclar humor, baile y cultura popular. Su estilo conectó con toda una generación a pesar de estar alejado de los éxitos comerciales de la época.

En los últimos años, su presencia en los escenarios de las Islas Baleares, donde residía, lo convirtió en un referente local, querido por su simpatía y energía.

Su carrera musical

Tras el éxito de 'Así me gusta a mí', una canción originalmente interpretada por Chimo Bayo, publicó tres álbumes: 'Rumbakalo' (1994), 'Escucha que te digo' (1995) y 'Sinelokalo (1997), este último con una llamativa versión en rumba de 'Gangsta's Paradise' rebautizada como «Rejas de cristal». Unos años después, a mediados de los 2000, sorprendió con una colaboración internacional. Sacó, junto al cantante alemán Matthias Reim, una versión bilingüe de 'Verdammt ich lieb dich'.

Desde hacía años residía en Mallorca, donde había encontrado un entorno propicio para mantenerse vinculado a la música a través de su participación en el grupo Rumba Kings. Con esta formación actuaba regularmente en hoteles, salas y festivales locales, siendo apreciado por su cercanía y carácter alegre que mantuvo hasta sus últimos días en el circuito musical de las Islas Baleares.

