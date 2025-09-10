BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Uno de los momentos de 'Romeo y Julieta. El Musical'. BC

El musical 'Romeo y Julieta' llega a Burgos

El clásico por excelencia de William Shakespeare, adaptado al teatro musical de gran formato, aterrizará en la capital burgalesa el viernes 10 de octubre

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:58

'Romeo y Julieta. El musical' regresa a los escenarios de toda España. El clásico por excelencia de William Shakespeare, adaptado al Teatro Musical de gran formato, realiza en 2025 una gira por 30 ciudades españolas, entre ellas Burgos, donde podrá verse en el Auditorio Fórum el próximo viernes 10 de octubre a las 20:30 h. Las entradas ya están a la venta.

'Romero y Julieta. El Musical' es una deslumbrante experiencia en la que el espectador se ve transportado al siglo XVI en una de las ciudades más mágicas de Italia: Verona. Para ello, 'Romeo y Julieta' cuenta con una impresionante escenografía, iluminación y vestuario elaborados tras una minuciosa tarea de documentación para recrear fielmente la sociedad en la que vivieron los amantes más famosos de la historia.

Para subir a las tablas un proyecto de tal envergadura se ha compuesto una partitura completamente original (creada por Ceìsar Belda), así como unas grandes coreografías, con excelentes luchas de esgrima que aportan un ritmo trepidante, ágil e intenso.

Todo ello protagonizado por un elenco de artistas compuesto por los primeros espadas de todos los grandes musicales de este país: Carlos Benito (Romeo); Claudia Zamora (Julieta); Antonio Ródenas (Shakespeare / Escala); Santiago Cano (Tebaldo); Jaime Giró (Fray Lorenzo); Amparo Sáizar (Ama); Javi Mota (Mercutio), Guillo Rist (Benvolio).

Sinopsis

Cuando el amor se encarna en las ramas del destino, no hay quien lo detenga. Él se llama Romeo, y es un Montesco; ella, Julieta, una Capuleto. Hijos de dos grandes familias rivales en Verona.

Un amor imposible a los ojos de la ciudad. Un amor inevitable y sincero que los convertiráì en los amantes más celebres de la literatura universal. Romeo y Julieta El Musical, basada en la obra original de William Shakespeare, nos presenta la odisea del amor incondicional y prohibido, la fuerza de la amistad, las redes del odio, la sinrazón de la venganza y la tragedia de una historia legendaria y mítica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una menor en Burgos por amenazar a otra con un cuchillo de 20 centímetros
  2. 2 Un conato de incendio en la ladera del Castillo vuelve a poner en alerta a los vecinos de Burgos
  3. 3 Una ciudad de Burgos suprime la venta ambulante durante sus fiestas
  4. 4 Detenido en Burgos al pillarle con medio kilo de marihuana en un control
  5. 5 Viviendas, garajes, dos colectores y elementos arqueológicos: los escollos en la obra del túnel de la calle Santander
  6. 6 Encuentran un feto en el congelador de una vivienda de un pueblo de Toledo
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 9 de septiembre
  8. 8 El Arco de Fernán González lucirá como nuevo en 2026
  9. 9 Burgos alcanza el 50% de las obras de saneamiento en la barriada Inmaculada con 497.669 euros
  10. 10 Estos son los horarios y escenarios del festival EnClave de Calle de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El musical 'Romeo y Julieta' llega a Burgos

El musical &#039;Romeo y Julieta&#039; llega a Burgos