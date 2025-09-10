El musical 'Romeo y Julieta' llega a Burgos El clásico por excelencia de William Shakespeare, adaptado al teatro musical de gran formato, aterrizará en la capital burgalesa el viernes 10 de octubre

'Romeo y Julieta. El musical' regresa a los escenarios de toda España. El clásico por excelencia de William Shakespeare, adaptado al Teatro Musical de gran formato, realiza en 2025 una gira por 30 ciudades españolas, entre ellas Burgos, donde podrá verse en el Auditorio Fórum el próximo viernes 10 de octubre a las 20:30 h. Las entradas ya están a la venta.

'Romero y Julieta. El Musical' es una deslumbrante experiencia en la que el espectador se ve transportado al siglo XVI en una de las ciudades más mágicas de Italia: Verona. Para ello, 'Romeo y Julieta' cuenta con una impresionante escenografía, iluminación y vestuario elaborados tras una minuciosa tarea de documentación para recrear fielmente la sociedad en la que vivieron los amantes más famosos de la historia.

Para subir a las tablas un proyecto de tal envergadura se ha compuesto una partitura completamente original (creada por Ceìsar Belda), así como unas grandes coreografías, con excelentes luchas de esgrima que aportan un ritmo trepidante, ágil e intenso.

Todo ello protagonizado por un elenco de artistas compuesto por los primeros espadas de todos los grandes musicales de este país: Carlos Benito (Romeo); Claudia Zamora (Julieta); Antonio Ródenas (Shakespeare / Escala); Santiago Cano (Tebaldo); Jaime Giró (Fray Lorenzo); Amparo Sáizar (Ama); Javi Mota (Mercutio), Guillo Rist (Benvolio).

Sinopsis

Cuando el amor se encarna en las ramas del destino, no hay quien lo detenga. Él se llama Romeo, y es un Montesco; ella, Julieta, una Capuleto. Hijos de dos grandes familias rivales en Verona.

Un amor imposible a los ojos de la ciudad. Un amor inevitable y sincero que los convertiráì en los amantes más celebres de la literatura universal. Romeo y Julieta El Musical, basada en la obra original de William Shakespeare, nos presenta la odisea del amor incondicional y prohibido, la fuerza de la amistad, las redes del odio, la sinrazón de la venganza y la tragedia de una historia legendaria y mítica.

