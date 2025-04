Carlos G. Fernández Madrid Viernes, 11 de abril 2025, 01:06 Comenta Compartir

La separación de Leire Martínez del resto de La Oreja de Van Gogh cumplió una especie de profecía que le acompañaba desde el inicio, en 2008, tras la marcha de Amaia Montero. Ahora presenta su primer single en solitario, 'Mi nombre', que tiene alusiones muy directas a la ruptura y presenta una imagen de gran fuerza y ajuste de cuentas («búscate otra que me sustituya»), pero al mismo tiempo de empatía y falta de rencores.

Para esta nueva propuesta en solitario hace falta un gran cambio de mentalidad, un poco como la gente que ha estado siempre con la misma pareja y tiene que volver a aprender a ligar.

Pues efectivamente, efectivamente…

¿Qué has tenido que volver a aprender a hacer como artista en solitario?

Es verdad que yo nunca he pretendido protagonismos de ningún tipo. A mí convivir en ese segundo plano se me da muy bien, por lo tanto ahora es todo pues como dices, tengo que aprender y tengo que plantearme hasta dónde y cómo y todas esas cosas, y estoy un poco en ello. Por otro lado, me he propuesto disfrutar de todo lo que ocurra. Bienvenido sea todo aquello que pase. A veces tenemos que validarnos nosotros mismos y decir: ¿por qué no? Y ver qué pasa.

La semana pasada Leiva nos contaba que al final su oficio es contar historias. En La Oreja de Van Gogh compusiste relativamente poco, así que otra de esas cosas nuevas que te están pasando es que vas a escribir y presentar tu propio material, contar tus historias.

Mira, es verdad que con La Oreja no se ha visto esa parte de mí. Pero escribir me ha gustado siempre, y he escrito mucho… para mí. Entonces el reto no estaba tanto en eso, sino en musicalizar. Esa parte me generaba mucha inquietud, pero he tenido la suerte de poder disponer de gente maravillosa con un talento increíble que me ha ayudado en esa parte. Para mí ha sido súper gratificante, he salido de esa zona de inseguridad que yo tenía, sobre todo en la parte musical, y he aprendido que soy capaz también de hacer melodías, he descubierto un amplísimo mundo a este respecto. Estoy disfrutando mucho.

Hay un componente telenovelesco de todo este asunto de tu separación del resto de La Oreja de Van Gogh, y no sé si es más la gente o los medios quienes queremos convertirlo en 'Aquí hay tomate'. Y aunque 'Mi nombre' sea una canción muy guerrera, en estas entrevistas te estás encargando de remediarlo con mucho sentido común. Te quería preguntar también por esta novedad: la experiencia con tantos medios como portavoz principal de tu proyecto. ¿Qué te está pareciendo, cómo se ve desde dentro de repente esta exposición y este interés, y esta cierta búsqueda de la polémica?

Creo que no hay tanta diferencia entre la gente y los medios. Todos formamos parte de una sociedad, con unos valores, anclada en un sistema muy específico donde aún existen muchos rasgos conductuales, como machismos y muchos otros. Desgraciadamente hay una violencia sistematizada que se ha arraigado ahí en nosotros y eso me da mucha pena. No me gusta y trato de no compartirla, de no hacerla mía. Desde ahí, pues evidentemente los periodistas, como parte de la sociedad que son, a veces desgraciadamente lo plantean desde esas perspectivas: el conmigo o contra mí, ganar y perder, buenos y malos. Yo trato de ser coherente conmigo misma y he tratado de hacerlo siempre. Comprendí, entendí, acepté y respeté el hecho de que cuando formas parte de un grupo, lo que tiene que imperar es la la filosofía del grupo, no la individual de cada uno. Como ya no estoy dentro de ese marco, pues evidentemente ahora hablo yo. No es que antes no fuera libre para hacerlo, era igual de libre. Pero antes había que hablar en nombre del grupo. Y ahora hablo en nombre de Leire.

Leire Martínez, durante su entrevista de promoción de 'Mi nombre'. Virginia Carrasco

Te quería preguntar qué importancia le das a la frase «Siempre serás bienvenido a este lugar» que está en 'Mi nombre', la canción nueva, y también en el primer hit que tuviste en 2008, 'El último vals'. Imagino que lo has hecho a propósito.

Sí, claro que sí. Es porque para mí es importante rendir los honores que se merece cada etapa de la vida. Nunca renegaré de nada de lo que he vivido porque todo me hace ser lo que soy hoy. Y estoy muy orgullosa de quién soy ahora mismo. Para mí 'Mi nombre' ha sido una forma de validar una emoción. Me costaba hablar de otras cosas si no validaba antes eso que estaba sintiendo. En ese momento claro que había dolor y claro que había enfado, y parece que está mal hablar de estas cosas, parece que hay que mostrarse siempre correcto y afable. Pues yo no, yo he necesitado darle lugar a esa emoción y he necesitado validarla. Y de ahí nace esta canción. Dicho esto, que yo muestre esta emoción no quiere decir que no haya otras. Todo puede coexistir. Que yo no esté de acuerdo contigo o que me enfade contigo no implica que te tenga que dejar de querer. Así lo siento yo y eso es lo que he querido expresar.

He leído varias entrevistas y en ninguna he visto en qué punto está el disco nuevo.

Tienes razón, y mira que he respondido eso en todas esas entrevistas, pero... Mira, el disco no está terminado, te diría que estamos a un 85%. La mayoría de las canciones están en versión maqueta, todavía hay que grabarlas, producirlas, etc. Y quiero todavía escribir algún tema más, alguno un poco más enérgico, y quiero algún tema en euskera. Eso es lo que me quedaría para cerrar el disco.

El nuevo videoclip de Leire Martínez, 'Mi nombre'. Sony Music Spain

En el videoclip hay una estética más dura, más rockera o incluso heavy. No sé si a nivel estilístico, musical, va a haber un cambio fuerte con respecto a lo que hacías en La Oreja de Van Gogh.

Un cambio fuerte no va a haber. Nunca he tenido prejuicios, y además mi forma de consumir música es muy random, muy ecléctica. Bebo de muchas fuentes, y he pretendido hacer mi música de esa misma manera. Va a seguir siendo un disco de pop, pero el pop es muy amplio. Va a sonar actual, va a haber canciones que resulten más rockeras, algunas con algún toque o deje electrónico si quieres, y otras serán más intimistas, más tipo canción de autor. Va a haber un poquito de todo, pero dentro de un marco bastante reconocible.

Has hablado varias veces de que, por mucho que nos queramos engañar, esto es un negocio, evidentemente. Es, además, un negocio que pone velos y capas como para que parezca siempre que no lo es, pero claramente lo es. Me pregunto si ya llevando mucho en La Oreja de Van Gogh quedaba algo de emoción, o si ya era una rutina total, y que si ahora con esta nueva aventura, que tiene más riesgo, crees que te puedes volver a reencantar de la parte bonita de tu profesión.

¿Sabes qué pasa? Que las cosas no son blancas o negras. El que esto sea un negocio no implica que haya dejado de tener sentido artístico o voluntad artística. El negocio, afortunadamente, permite que personas como yo podamos dedicarnos a esto y podamos seguir contando historias donde hay emociones, donde hay reflexiones, donde hay cosas muy interesantes. Por lo tanto, creo que se puede convivir en que haya negocio y siga habiendo emoción.

¿Leire a Eurovisión?

Jo, qué respeto... Fíjate, a nivel de experiencia profesional y vital me encantaría. Pero me parece súper arriesgado, me genera mucho respeto y me parece que la gente que va es súper valiente. No sé si Melody ganará, ojalá, ahí ya influyen muchos factores, pero creo que es una de las mejores representantes que ha podido tener España. Lo tengo clarísimo.

Ampliar Leire Martínez, durante su entrevista de promoción de 'Mi nombre'. Virginia Carrasco

¿Estás notando el cariño de la gente? A mí me parece muy palpable, en redes sociales hay un gran movimiento «Leirista», aunque no te he oído hablar mucho de ello y quiero insistir. Una amiga un poco más joven me ha dicho que hasta hacía conciertos en el balcón de su casa para los vecinos, todo con canciones de la etapa de Leire. Es parte de su educación sentimental.

Es que a veces desde dentro se pierden las perspectivas. Fíjate, yo he estado 17 años en el grupo y me costaba entender que efectivamente hay gente que ha nacido y que ha escuchado mucho a La Oreja en mi etapa. Quiero decir, con la importancia que ha tenido Amaia dentro de la Oreja, es verdad que hasta yo me había quitado mérito, ¿no? Eso pasa a veces desde dentro, que tu propia realidad se distorsiona y no eres totalmente consciente de lo que está pasando. Y es verdad que cuando acaba esto, de pronto esa reacción de la gente para mí ha sido increíble y no la esperaba, de verdad te lo digo. Y en ese sentido estoy muy agradecida, agradezco ver que no está todo perdido, que la gente es capaz de ver más allá de un clickbait. No hay ni un solo pero. Decías que te ha faltado, que había algo que no percibías en mis respuestas, creo que sobre todo eso viene de la mano de que yo no me considero víctima de nada.

Y algunas de estas muestras de cariño sí que van por ahí.

Sí. Y como no me gusta y te he dicho antes que no comparto esa perspectiva de ganadores, perdedores, buenos o malos, no es que no quiera agradecer ese cariño, lo agradezco, lo agradezco todo. Pero no siempre me gusta el enfoque que se le da a ese agradecimiento.

La verdad es que la mayoría sí van por ahí. He leído un tuit: «¿Qué hizo Leire? Ser una dama. ¿Qué habría hecho yo? Los mato».

[Risas] He leído muchos tuits maravillosos que me han hecho mucha gracia. Lo que me encantan son las conspiranoias, el intentar analizar el por qué de cada gesto. La última que he encontrado es: «Qué querrá decir la letra 'Ñ' de la chaqueta que llevaba Leire». Te lo juro. Me parece muy divertido, me parece todo muy divertido, pero en realidad… todo es mucho más sencillo. A veces una chaqueta solo es una chaqueta que me ha gustado y me la he puesto.