Robin McAuley y Pulsa Denura se suman al Zurbarán Rock

Suma y sigue. La organización del festival Zurbarán Rock, emblema del heavy en Burgos, ha confirmado hoy dos nuevas incorporaciones al cartel de la edición de este año, que volverá a celebrarse de manera gratuita en el parque de San Agustín el 18 y 19 de julio.

Se trata de Robin McAuley y de Pulsa Denura. McAuley es una de las voces más emblemáticas del hard rock internacional. Conocido por su trayectoria en formaciones legendarias como McAuley Schenker Group, Grand Prix, Survivor o Black Swan, McAuley representa una auténtica leyenda viva del género, con más de cuatro décadas de himnos, discos inolvidables y actuaciones memorables.

En esta ocasión, McAuley llega a Burgos con un repertorio repleto de clásicos de su carrera, presentando, por primera vez en España su tercer trabajo en solitario, titulado 'Soulbound',publicado el pasado 28 de febrero de 2025 por Frontiers Music SRL.

Por su parte, Pulsa Denura es una banda de metal clásico con toques modernos formada en 2023 por auténticos titanes del heavy metal español. Al frente, la voz inconfundible de Manuel Escudero (Santelmo, Sacramento, Medina Azahara, Ago) está acompañada por el virtuoso José Pineda a la guitarra (Sphinx, Snakeyes). Completan esta formación explosiva Miguel Salvatierra (guitarra), Rafael Vázquez (bajo) y Antonio Pérez «Nykly» (batería).

Con estas dos nuevas confirmaciones, el Zurbarán Rock ya cuenta con 14 bandas y artistas para la edición de este año después de que en los últimos meses se haya ido anunciando la presencia de Stratovarius, Myrath, Crazy Lixx, Evil Invaders, Hell in the Club, Kilmara, Injector, Overdrivers, Bridear, Hadadanza, Blaze the Trail y Cinnamon.

No obstante, desde la organización puntualizan que aún falta por anunciar la «traca final», para la que se han reservado alguna sorpresa.