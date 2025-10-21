Rosalía publicará su próximo álbum 'Lux' el 7 de noviembre La cantante catalana lo anuncia en sus redes sociales con un vídeo que, por sorpresa, proyecta a la vez en una pantalla gigante en el centro de Madrid

Decenas de personas observan un vídeo con la portada del nuevo álbum de Rosalía, este lunes en el centro de Madrid.

La cantante catalana Rosalía ha anunciado este lunes por la noche que su cuarto álbum de estudio se llamará 'Lux'. En concreto, saldrá a la venta a nivel mundial el próximo 7 de noviembre, después de tres años de la publicación de su anterior obra, 'Motomami', en 2022. El anuncio, según confirmó ella misma a través de una publicación en TikTok, se tenía que haber hecho a la vez en Madrid -donde ella haría por sorpresa una breve aparición en la céntrica Plaza de Callao- y en Nueva York, pero en la ciudad estadounidense se adelantaron al evento español.

«Abro mi móvil y veo que el 'reveal' que íbamos a hacer ya se ha hecho», admitía Rosalía con un tono en el que ella parecía ser la primera que no esperaba que las cosas salieran así. Eso pasaba después de que aparecieran –también en redes sociales- varias imágenes de un anuncio publicitario en Times Square de Nueva York para compartir la salida de su nuevo proyecto musical. Según la revista Forbes, el disco contaría con colaboraciones con artistas como Sean Paul o Caroline Polachek.

De hecho, Rosalía había acudido en un coche a las proximidades de la conocida plaza madrileña para prepararse, de cara a esa intervención aparentemente inesperada. Sin embargo, tras lo ocurrido al otro lado del Atlántico, dicha aparición finalmente se canceló y la cantante, ya descubierta por decenas de fans, optó por marchar a paso rápido hasta un hotel de la cercana Gran Vía, donde optó por quedarse hasta que la multitud que se iba formando optara por marcharse a sus casas.

Casi de monja y con un rosario

Mientras, tanto aficionados de la artista catalana como curiosos se veían sorprendidos por la publicación, casi al mismo tiempo, del esperado vídeo promocional de su próximo álbum. Las imágenes se podían ver en las pantallas gigantes exteriores del cine Callao y en ellas aparece Rosalía con un vestido blanco que recuerda al de las monjas y un rosario que termina llevándose casi a la boca, sobre un fondo azul con la palabra 'Lux' y la fecha de estreno de su nueva obra musical.

Imagen promocional de 'Lux', el nuevo disco de Rosalía.

La joven artista de fama mundial también ha compartido este lunes un breve adelanto de lo que será el álbum, subiendo un vídeo en redes sociales desde el Battersea Arts Centre de Londres. En las imágenes aparece grabándose a sí misma, mientras una orquesta interpreta lo que parece una de las canciones que formarán parte del repertorio.