'La traviata', la ópera más íntima de Verdi, clausura la temporada del Teatro Real

La soprano estadounidense Nadine Sierra (1988) y el tenor donostiarra Xabier Anduaga (1995), dos de las más renombradas estrellas de la ópera actual, protagonizan en el Teatro Real 'La traviata', el gran clásico de Verdi. El coliseo cierra la temporada con esta producción, que incluye el ya célebre montaje de Willy Decker, el mismo que debía haberse ofrecido en 2020, pero que el confinamiento obligó a postergar y a sustituir por una versión semi-escenificada. 'La traviata' retorna así al Real con esta versión de la Ópera Nacional Holandesa, que triunfó hace 20 años en el Festival de Salzburgo. Para Decker, 'La traviata' es la ópera de Verdi más íntima y personal, una obra en la que la vida y la muerte se enredan de forma inextricable. La producción se estrena el martes y el Real ofrecerá 18 funciones de la aclamada obra del repertorio verdiano.

La dirección musical corre a cargo de Henrik Nánási. También aparecen en los repartos voces como las de Adela Zaharia, Iván Ayón Rivas, Juan Diego Flórez, Luca Salsi, Artur Ruciński o Gëzim Myshketa. La versión de Willy Decker, que se ha presentado en teatros como el Metropolitan de Nueva York o la Ópera de París, destaca por su desnudez y una puesta en escena sobria, aunque muy elogiada. Pasadas dos décadas, el montaje no ha envejecido. La escenografía de Wolfgang Gussmann, en la que un gran reloj marca la cuenta atrás que late a lo largo de toda la ópera, simboliza la vida truncada de Violetta Valéry, que sabe que le quedan pocos días de vida.

Como le sucede a Violetta, también Nadine Sierra experimenta la fugacidad de la juventud. «Siento que se me acaba el tiempo de la juventud. No estoy muy segura de si los hombres entienden lo que eso significa, porque estoy hablando desde la perspectiva de una mujer. Esta producción pone de relieve los malentendidos entre sexos, esos equívocos entre lo que se valora mucho en la vida y lo que no es más que mierda», dijo la soprano, que defendió sus ideas con vehemencia y lágrimas.

Para componer esta obra, Giuseppe Verdi (1813-1901) se inspiró en la novela de Alejandro Dumas hijo 'La dama de las camelias', que contaba la vida licenciosa de Marie Duplessis, famosa y bella cortesana, amante de artistas y bohemios en el París decimonónico. Dumas quedó conmocionado por la muerte de Duplessis a los 23 años a causa de la tuberculosis. El escritor, como Franz Liszt y tantos otros intelectuales, nobles y artistas de la época, se sintió seducido por los encantos de la joven. «El amor y la muerte siempre están conectados. Saber que se muere, que su tiempo termina, le imprime a Violetta fuerza para vivir con pasión sus días con Alfredo», aseguró Willy Decker.

Sabedora de que sus días están contados, Violetta se entrega a una vida disipada: baila, bebe y exprime la bohemia nocturna de París. Vive con pasión su amor con Alfredo, pero la familia de él veta el idilio, de modo que la mujer abandona a su amante y retorna a la prostitución, donde encuentra la muerte. «Al final parece imponerse la moral burguesa, pero en verdad se demuestra que es Violetta la que ofrece su amor a cambio de nada, frente al materialismo de los demás», apostilló Decker.

En 'La traviata hay celos, maltrato y dinero' como elemento que corrompe el amor. «Las óperas son muy melodramáticas, pero si te fijas, transmiten sentimientos comunes a todos», adujo la cantante, que concede la misma importancia al canto que a la interpretación actoral.

El húngaro Henrik Nánási dirige su primera ópera en el Teatro Real. Gran conocedor de Verdi, asegura que, para abordar al compositor italiano, es preciso acometer la partitura como si no se conociera. «Es muy importante comprender quién era Verdi en ese momento de su vida. Él ya había perdido a su esposa y a sus hijos mucho antes de componer 'La traviata'. Esa tragedia personal fue una fuente de inspiración. En cierto modo, proyectó la imagen de su esposa fallecida en la figura de Violetta», anotó Nánási, quien afirmó que su forma de ver la composición ha experimentado en los últimos años una profunda transformación.