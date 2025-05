El Zurbarán Rock cierra su cartel con Ross The Boss

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 14 de mayo 2025, 12:44 Comenta Compartir

El Zurbarán Rock ya tiene cartel completo para este año. La organización del festival heavy metal de Burgos ha confirmado hoy la incorporación al cartel de Ross Friedman, más conocido como Ross The Boss, quien fuera cantante de la mítica banda Manowar.

Con una carrera que va desde los orígenes del punk con The Dictators hasta su consagración en el panteón del metal mundial, Ross The Boss se ha ganado el respeto de varias generaciones de fans. En directo, su banda ofrece un repaso por clásicos de Manowar, así como material propio, siempre con una ejecución impecable y una conexión brutal con el público.

Con su incorporación, el Zurbarán Rock cierra el cartel de este año, en el que figuran hasta 18 referencias: Stratovarius, Myrath, Crazy Lixx, Robin McAuley, Evil Invaders, Gama Bomb, Kilmara, Hell in the Club, Bridear, Hadadanza, Injector, Pulsa Denura, Overdrivers, Cinnamon, Blaze the Trail, Xeneris, Rave in Fire y el propio Ross The Boss.

El festival, organizado por la asociación Metal Castellae y de carácter gratuito, se celebrará el 18 y 19 de julio repartido en tres escenarios, dos de ellos en el parque de San Agustín y otro acústico en la plaza del Rey San Fernando.

Temas

heavy metal