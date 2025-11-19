La obra de teatro 'Hasta el final de la fiesta' llega a Burgos Mamen García y Albert Sanz llevan a escena este viernes 21 de noviembre, a las 19:30 horas, el montaje dirigido por David Serrano

﻿El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria acoge el viernes 21 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, la representación de la obra de teatro 'Hasta el final de la fiesta', bajo la dirección de David Serrano y con un elenco formado por Mamen García y Albert Sanz. Las entradas pueden adquirirse, a un precio de 25 euros, a través de www.cajadeburgos.com/teleentradas o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

'Hasta el final la fiesta' es una antología musical-emocional desordenada, cantada y contada en primera persona por Marta de la Luz, interpretada por Mamen García. Una obra que habla con humor de lo que implica ser mujer en estos tiempos, pero también de amor, de libertad, de deseos, de pasiones, de encuentros y desencuentros, habla de letras, de música, habla de dejar las cuentas saldadas, de cumplir las cosas pendientes. Habla de las ganas de vivir la vida hasta el final, de no entregarse ni bajar los brazos y de cantar sin parar. Habla de cumplir sueños. Habla de celebrarnos en el aquí y ahora como si fuéramos chicas de veinte años, aunque ya hayamos cumplido los setenta.

Mamen García, figura destacada en el panorama artístico español, ha cautivado al público con su versatilidad y talento interpretativo. Actriz, cantante y compositora, ha dejado una huella imborrable en el teatro, la televisión y el cine. En teatro, ha brillado en obras como 'Éramos tres hermanas' y 'Follies'. En televisión, se ha convertido en un rostro familiar gracias a series como 'La que se avecina' y 'Señoras del (h)AMPA'. Además, ha participado en numerosas películas, entre las que destacan 'El bar', 'Paella Toda'y y 'Mamá o papá'.

Albert Sanz, pianista valenciano con raíces musicales profundas, ha forjado una sólida carrera en el jazz, tanto como intérprete como compositor. Su trayectoria se caracteriza por una gran versatilidad, colaborando con músicos de renombre internacional y explorando diversos estilos musicales.