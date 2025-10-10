Paco Cerdà gana con 'Presentes' el Nacional de Narrativa

Miguel Lorenci Madrid Viernes, 10 de octubre 2025, 15:03 | Actualizado 15:17h. Comenta Compartir

El valenciano Paco Cerdá (40 años) es el ganador del Premio Nacional de Narrativa 2025, que ha merecido por su obra 'Presentes' (Alfaguara), en la que novela el traslado del los restos de José Antonio Primo de Rivera desde Alicate hasta El Escorial. Concedido por el Ministerio de Cultura a la mejor obra narrativa publicada en el año anterior al fallo, está dotado con 30.000 euros.

El jurado destacó «la maestría estilística» y el «lirismo tan natural como impactante» con el que al autor «describe la construcción de un mito, a través de la narración del traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera». «Nos propone una historia tan aterradora como emocionante en la que el lector se ve inmerso en un peregrinaje lleno de detalles», agregaba el fallo.

'Presentes' es, según el jurado «una particular crónica coral que permite entrelazar, gracias a sus hallazgos estructurales, las diferentes voces sin perder el ritmo para abordar un episodio de nuestra historia solemne y grotesco a la vez».

Narra Cerdà como en una España en ruinas, tras el fin de la guerra, en el cementerio de Alicante exhuman los restos de José Antonio Primo de Rivera. Sus camaradas falangistas van a llevarlo a hombros hasta enterrarlo en El Escorial, morada de reyes, sepulcro imperial.

«Durante once días y diez noches, el cortejo fantasmagórico avanzará por pueblos y ciudades entre hogueras, escarcha, brazos enhiestos y propaganda: una epopeya fascista de 467 kilómetros para demostrar quién manda en la nueva España»,lo presentaron sus editores.

El jurado destaca también como Cerdà «combina la investigación periodística con un estilo narrativo limpio y honesto». «Su mirada se dirige a los invisibles de la historia -los que nunca tuvieron voz- y los convierte en protagonistas de una reflexión humana y profunda sobre el pasado, con la que demuestra que la literatura puede ser un acto de verdad y reparación sin renunciar a la belleza» agregaba el acta.

El título alude además a los miles de presos, fusilados, exiliados, trabajadores forzados, internos en campos de concentración, maestros depurados, vencedores desgraciados para siempre que el régimen trata de esconderlos pero que siguen presentes.

Editor y periodista

Editor y periodista antes que escritor, Francisco Cerdà Arroyo (Genovés, Valencia, 1985) fundó y dirigió la editorial La Caja Books e imparte clases de 'No Ficción' en la Universitat de València.. Ha sido reportero en el diario Levante-El Mercantil Valenciano y colaborador en medios como la Cadena Ser, El País y Cuadernos Hispanoamericanos. Su obra ha sido traducida al francés y al catalán.

Entre sus obras figuran '14 de abril' -Premio de No Ficción Libros del Asteroide 2022, de la Crítica Valenciana y de las Librerías de Navarra-, 'El peón', -Premio Cálamo al Libro del Año 2020 y finalista del Premio al Mejor Libro Extranjero de Francia y de los galardones Avignonnais, Virevolte, Ville d'Arles y Pierre-François Caillé-, u 'Los últimos' (2017). 'Presentes' suan el Nacional al Premio Ojo Crítico de Narrativa 2024.

Cerdá toma el relevo de Raúl Quinto, ganador de la pasada edición y se une a una lista de galardonados en la que se encuentran Marilar Aleixandre, Xesús Fraga, Juan Bonilla, Pilar Adón, Cristina Morales, Almudena Grandes, Fernando Aramburu o Cristina Fernández Cubas, entre otros.