Pasito a Paso presenta la obra de microteatro 'El rosal del tío Beningo' en varios pueblos de Burgos

La puesta en escena de la actriz Tatiana Ramos, los días 29 y 30 de noviembre, es un homenaje a las generaciones que han crecido y habitan el mundo rural

Burgos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:58

La Diputación de Burgos y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua programan para los 29 y 30 de noviembre en las localidades de Rublacedo, Villanueva Rampalay, Urrez y Villambistia la propuesta de microteatro 'El Rosal del Tío Benigno', puesta en escena de la compañía Pasito a paso, de la actriz soriana Tatiana Ramos. El espectáculo pretende servir de homenaje a las generaciones que sobrevivieron y viven en el medio rural, prestando atención a los recuerdos de una niñez pasada muchas veces entre gallinas, rebaños y huertos.

'El Rosal del Tío Benigno' también se fija en el paso de los años y en las ideas y venidas desde el pueblo a la capital, donde la memoria archiva olores como el café de puchero, el queso fresco de cabra y la leña recién cortada. La obra recuerda cómo los recovecos de la memoria se convierten en extraños caminos que se entrecruzan; a veces para perdernos, aunque, la mayoría de las veces, para encontrarnos a nosotros mismos.

Programación

Sábado, 29 de noviembre

Rublacedo, en el Horno, a las 12:30 horas.

Villanueva Rampalay, en la Casa multiusos, a las 18:00 horas.

Domingo, 30 de noviembre

Urrez, en Las Escuelas, a las 12:00 horas.

Villambistia, en el Salón del Ayuntamiento, a las 17:00 horas.

